La pubblicazione è stata realizzata dagli Operatori Volontari del Servizio Civile

Sarà presentata sabato 9 luglio alle ore 10 a Rionero in Vulture presso il cortile di Palazzo Fortunato la pubblicazione “Viaggio in Lucania” a cura del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata, grazie all’ospitalità del Comune e della Pro Loco Rionero e con il patrocinio di Regione e Apt Basilicata. “La pubblicazione – fa sapere Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata – racchiude il Report finale dei progetti di Servizio Civile Universale dal titolo “Alla scoperta di castelli, palazzi e dimore storiche di Basilicata” e “Valorizziamo il patrimonio storico culturale lucano”, realizzati dai 90 giovani Operatori Volontari Servizio Civile Universale impegnati nelle 44 sedi Pro Loco di Accettura, Bernalda, Gorgoglione, Metaponto, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Oliveto Lucano, Pisticci, Rotondella, Salandra, San Mauro Forte, Stigliano, Tricarico, Valsinni, Acerenza, Armento, Avigliano, Barile, Bella, Brindisi Montagna, Cancellara, Castel Lagopesole, Castelsaraceno, Filiano, Genzano di Lucania, Latronico, Maratea, Moliterno, Nemoli, Paterno, Pietrapertosa, Pignola, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, San Severino Lucano, Sarconi, Sasso di Castalda, Senise, Teana e Tramutola. Grazie al lavoro di impaginazione effettuato dalla Collaboratrice di Segreteria, Eufemia Telesca e alla decisione del Comitato regionale Pro Loco Unpli Basilicata di stampare la pubblicazione, – ci tiene a rimarcare il Presidente Rocco Franciosa – da un lato si gratifica l’attività svolta dagli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale, a cui rivolgiamo un plauso per la dedizione, l’attenzione e l’impegno, dall’altro si esalta la straordinaria ricchezza storico, culturale e turistica, dei Comuni della Basilicata coinvolti nei progetti”. Alla presentazione moderata da Cinzia Gliaschera, dopo i saluti del Sindaco di Rionero Mario Di Nitto e del Presidente della Pro Loco Rionero Cristian Strazza, interverranno Antonio Nicoletti, Direttore Generale Apt Basilicata, Rocco Pappalardo, Presidente Provincia di Potenza, Rossella Centrone, Presidente del Club Unesco del Vulture, Eufemia Telesca, collaboratrice di segreteria Unpli Basilicata e Rocco Franciosa, Presidente regionale Pro Loco Unpli Basilicata. Al termine della presentazione saranno consegnati ai giovani Operatori Volontari Servizio Civile Universale, ai Presidenti e agli Operatori Locali di progetto, una copia della pubblicazione di 470 pagine e un centinaio di fotografie, con la prefazione della Responsabile Nazionale Servizio Civile Unpli, Bernardina Tavella, edita da Tipografie Zaccara di Lagonegro, e l’attestato di merito per il lavoro svolto nel perseguire gli obiettivi previsti dai progetti dell’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia finanziati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale, in un anno di attività presso le sedi Pro Loco della Basilicata.

