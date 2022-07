Condividi subito la notizia

La cultura come ponte d’incontro e condivisione, ma anche offerta turistica e gestione dell’ospitalità. Di questo e di molto altro si parlerà, in occasione della conferenza stampa dell’associazione Enotria Felix, per la presentazione de “La Taccariata”. L’evento pisticcese, ormai giunto alla sesta edizione, che animerà l’antico borgo lucano per l’ultima settimana di luglio, tra regate veliche, rappresentazioni teatrali, cortei e spettacoli di artisti di strada.

La presentazione dell’intero e cospicuo programma, appunto, avrà luogo domenica 10 luglio, alle ore 18:30 nella splendida cornice di Tenuta Visconti, antica e signorile costruzione fortificata, appartenente da generazioni alla nobile famiglia D’Oria-Visconti di Modrone, e che costituisce, oggi, uno degli edifici storici più belli e meglio conservati di tutto il territorio.

Seguirà, alle ore 19, la presentazione del libro “Enotria Enotria” del professor Berardino D’Angella. Il racconto della grande civiltà magno greca e di quello che fu il rapporto tra i greci ed i popoli indigeni, e ancora le testimonianze archeologiche e i vari passi in avanti provenienti dal progresso tecnologico. Ma più di tutto, il tentativo di incuriosire ed avvicinare, come lo stesso autore confessa nella prefazione, le nuove generazioni «a quella che è stata la nostra storia».

A chiudere la serata, dopo i saluti dell’amministrazione locale e della padrona di casa, la marchesa Maria Xenia D’Oria, il concerto del Quartetto quattro quarti, con i violini di Domenico Masiello e Eliana De Candia, la viola di Giuseppe Piccinini e il violoncello di Francesco Amatulli.

