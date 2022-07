Condividi subito la notizia

Per consentire la quarta fase delle riprese della serie tv “Il maresciallo Fenoglio” tratta dai romanzi dello scrittore Gianrico Carofiglio e prodotta da Rai Uno, con la regia di Alessandro Casale e con protagonista Alessio Boni, che si stanno tenendo a Bari, la Polizia locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico valide a partire da oggi, lunedì 4 luglio, e fino al prossimo16 luglio:

1). dalle ore 05.00 del giorno 4 luglio 2022 alle ore 24.00 del giorno 16 luglio 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze: 1. è istituito il “divieto di fermata” sulle seguenti strade e piazze:

a. lungomare IX Maggio, III traversa, in corrispondenza delle palazzine di ARCA Puglia n. 1, 2 e 3;

b. stradella Barone, ambo i lati;

c. via G. Fanelli, ambo i lati, tratto compreso tra stradella Barone e via Straziota;

d. corso Vittorio Veneto, ambo i lati, per un tratto di mt. 50 del tratto di complanare a partire da via Amm. Caracciolo in direzione di via Vittorio Emanuele Orlando;

e. strada Santa Teresa dei Maschi;

f. strada Incuria;

g. strada Verrone;

h. strada Torretta;

i. lungomare N. Sauro, esclusivamente per la piazzetta compresa tra via Arc. Vaccaro e via Gorizia, antistante la sede I.N.P.S.;

j. lungomare Imperatore Augusto, lato terra, tratto compreso tra il Fortino S. Antonio e via Genovese;

k. strada del Carmine;

l. piazzale Mons. Mincuzzi, per n. 24 stalli di sosta (disposti su due file) in prossimità della via Ruggiero il Normanno (area nelle vicinanze del ristorante ”Il Pescatore”);

2) È istituito il “divieto di transito”, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, su alcune vie indicate al punto 1.

