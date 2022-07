Condividi subito la notizia

Giovedì 7 luglio (ore 21 – ingresso libero e gratuito) il Castello Volante di Corigliano d’Otranto ospita lo showcase di presentazione alla stampa e al pubblico di “Leuca“, primo lavoro discografico da solista diRachele Andrioli, appena uscito per FinisTerre nella programmazione Puglia Sounds Records 2022 della Regione Puglia (POC Puglia 2007-2013 – Azione Sviluppo di Attività Culturali e dello Spettacolo). Nel cd – anticipato dal videoclip del primo singolo “Fimmana De Mare” – la cantante, autrice e polistrumentista salentina volge il suo sguardo musicale sul mondo come un faro, partendo dalla fine della terra, suo luogo di nascita e appartenenza: il Capo di Leuca. Il lavoro è il frutto degli ultimi anni di ricerca sulle tradizioni musicali che legano il Salento a ogni Sud del Mondo; la musica e i testi inediti raccontano storie mediterranee sospese tra verità e leggenda. Un progetto che guarda il mare, attraversato da onde tutte al femminile che rinnovano la tradizione grazie alla partecipazione di Coro a Coro, un ensemble di circa quaranta voci di donne fondato e diretto dalla stessa Andrioli. Presenti anche brani d’autore che rendono omaggio ad alcuni artisti come Victor Jara (“Manifiesto), Enzo Avitabile (“Tutt’ egual song’ ‘e criature”), Nusrat Fateh Ali Khan (“Mast Kalandar”), Rina Durante (“Luna Otrantina”). A spiccare la voce e la grande forza interpretativa della cantante salentina e l’originalità delle sue composizioni che disegnano una modalità di fare musica concentrata sulle emozioni sollecitate da una melodia, da un ritmo, da un testo ogni volta sorprendente. Ospiti in alcuni brani anche Redi Hasa, Valerio Daniele, Maurizio Pellizzari. Durante la serata sarà inoltre proiettato, in anteprima, anche “Marinae. Storie di donne alla fine di una terra“, che da venerdì 8 luglio sarà disponibile su YouTube nella programmazione Puglia Sounds Producers 2022. Questo nuovo video segue la fortunata esperienza di collaborazione tra Rachele Andrioli e due cantanti di altri luoghi di finibus terrae come la galiziana Ugia Pedreira e la bretone Elsa Corre. Un nuovo capitolo che l’artista salentina dedica alle voci del Capo di Leuca in un viaggio incentrato sulla multiculturalità, narrata con parole e suoni dall’ensemble polifonico femminile Coro a Coro. Storie di donne cantanti e delle loro radici in quello speciale punto di ispirazione che è il Salento di finibus terrae. Coro a Coro canta brani di terre di confine attraverso la polifonia creativa che si genera in questi luoghi estremi mettendo in scena un Salento inaspettato e urgente, vivo e attrattivo.

Cantautrice e polistrumentista, Rachele Andrioli ha acquisito un ruolo importante nell’ambito delle nuove proposte artistiche pugliesi testimoniato da una intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Vanta la partecipazione a prestigiosi festival, in solo e con varie formazioni musicali di world music, jazz e classica collaborando con importanti artisti internazionali quali Arto Lindsay, Piers Faccini, Baba Sissoko, Roopa Mahadevan. Nel suo lavoro di ricerca per uno sviluppo della voce secondo stilemi della tradizione utilizzando tecniche innovative, Rachele Andrioli parte dal repertorio popolare pugliese per fonderlo abilmente con altri mondi musicali. Nel live, accompagna la sua voce con tamburi a cornice, flauti armonici, scacciapensieri, strumenti a corde, facendo un uso sapiente dell’elettronica. Realizza laboratori di canto polifonico in Italia e nel mondo e ha fondato il laboratorio corale femminile “Coro a Coro”, che accoglie tante donne da tutto il Salento.

Il cd – sostenuto da Puglia Sounds e prodotto da Finisterre, nella sua linea di produzione dedicata alle nuove proposte della world music internazionale – è stato presentato dal vivo alla stampa al Teatro Villa Pamphilj di Roma nell’ambito del Festival Popolare Italiano (23 giugno) e giovedì 14 luglio sarà anche al Medimex di Bari. Il tour di presentazione – sostenuto nella programmazione Puglia Sounds Tour Italia 2022 – partito da Rieti (22 giugno), approderà poi a Venezia (9 luglio), Formia (10 luglio), Poggio Torreggiana (26 luglio) e Gombola (28 luglio).

Correlati