Condividi subito la notizia

Di Michele Selvaggi

POMARICO. Gli eterni problemi dell’acqua, ancora una volta, sollevati dal sindaco Francesco Mancini. Quelli che fanno danni al territorio, naturalmente. E’ appunto delle ultime ore una nota diffusa dal primo cittadino, a noi trasmessa, che qui riportiamo integralmente. “ Dopo l’ennesima perdita di acqua dovuta alla ennesima rottura ai margini del centro storico, con conseguenti disagi e danni ancora da quantificare, la situazione è diventata ormai insopportabile. Siamo ancora in attesa che l’Acquedotto Lucano venga a “riparare” i danni causati da un’altra rottura nella zona della circonvallazione, che subito si presenta un altro problema in una delle poche arterie che collega il nostro centro storico, zona già martoriata da altre numerose e continue rotture delle condotte e conseguenti perdite di acqua con danni a strutture pubbliche e private, a volte irreparabili. Bisogna accelerare i tempi nel rifacimento radicale della rete idrica, fognaria e acque bianche che ormai, per quanto riguarda il centro storico, ha festeggiato abbondantemente i suoi 70 anni. Dopo gli incontri intercorsi nei mesi passati, anche in presenza di sua Eccellenza il Prefetto, di concreto ci sono solo le rassicurazioni da parte delleEgrib nella persona dell’Amministratore Delegato Canio Santarsiero, che è uno dei pochi ad aver capito cercare di recuperare il recuperabile, prima che qualche altro pezzo di paese scivoli a valle in modo intenso la reale gravità della situazione di Pomarico. Ora bisogna solo accelerare i tempi dei finanziamenti reperibili”.

Correlati