Alla mia età ho visto molto , dagli uomini dalla forma dell’acqua ai denigratori prezzolati, dai bugiardi di una campagna elettorale condotta all’insegna dell’ offesa personale ai governanti attuali della nostra città incapaci di partorire neanche un topolino dopo nove mesi di gestazione.Ho detto molto e non tutto : l’attuale ,come affermato a più riprese, è una amministrazione poco rappresentativa , poco considerata e addirittura ignorata dalle alte sfere. Avrei voluto avere torto! L’assessore alla sanità Fanelli visita nei giorni scorsi l’ospedale di Policoro, l’ufficio dell’ufficiale sanitario della stessa cittadina, l’ufficio sanitario della vicina Scanzano ma nemmeno una parola sull’ospedale di Tinchi. Dopo qualche giorno si aggira nel nostro territorio il Presidente Bardi che trascura in maniera vergognosa il nostro sindaco e la sua giunta dopo aver colpevolmente ignorato una Pec con la quale insieme agli altri consiglieri di minoranza chiedevamo di incontrarlo per discutere del nostro ospedale . Grave sgarbo istituzionale perpetrato a più riprese ai danni della nostra comunità.Doveva essere , quella locale, l’amministrazione del dialogo ma si rivela quella degli inefficienti e dei dimenticati. E Bardi? Alla fine della consigliatura, dopo lungo torpore, in prossimità delle elezioni regionali ,ricorda che la Basilicata merita un aeroporto e l’ospedale di Matera la giusta considerazione dopo aver consumato tempo retribuito a litigare con Leone grazie al quale siamo stati costretti a vivere una esperienza Covid allucinante. Anche il generale mostra scarso acume ed intelligenza politica facendosi fotografare sulla Pista Mattei con personaggi di destra e non con l’istituzione Sindaco di Pisticci. Non si capisce più nulla: dal sindaco e dalla sua maggioranza ti aspetti una levata di scudi ma registriamo soltanto assordante ed offensivo silenzio, che sfocia nel masochismo quando scopri che il consigliere Rago è felice e ringrazia i regionali per averci dato l’aeroporto! Ancora non abbiamo avuto niente e di destra l’aeroporto di Pisticci non ha niente. Il lavoro di Berlinguer non va dimenticato e se si torna a parlare di aeroporto nazionale è soltanto perché qualcuno ha fatto modificare il decreto sugli aeroporti al ministro Lupi. Svegliatevi partorite qualcosa di vostro non perdete tempo a rincorrere gli altri.

Vito Anio Di Trani

Vice segretario regionale di Azione

