Nell’ambito delle iniziative di prevenzione della Casa della salute dei bambini, il nuovo presidio dell’assessorato comunale al Welfare per la promozione del benessere dei bambini e delle bambine, riprende domani, sabato 2 luglio, dalle ore 9.00, negli spazi del Centro Servizi per le Famiglie di Carrassi, San Pasquale e Mungivacca (in viale Unità d’Italia), il programma di screening oculistico gratuito “Occhio alla Salute”, rivolto ad adulti e minori, su prenotazione.

L’evento, organizzato dall’assessorato al Welfare, è promosso dalla commissione consiliare comunale Culture e Sport presieduta da Giuseppe Cascella, oculista e medico di medicina generale, che effettuerà le visite.

I cittadini che aderiranno all’iniziativa potranno effettuare esami specialistici, quali la refrazione, che consente di accertare la capacità visiva, e l’esame del fondo oculare, che verifica le condizioni del bulbo oculare, della retina e del nervo ottico del paziente.

Alla campagna di prevenzione parteciperà anche Luca De Giglio, optometrista, che fornirà informazioni utili alle persone che soffrono di disturbi della vista.

La giornata di screening è aperta a tutti i cittadini baresi.

Prenotazione al numero di telefono 080 8764746 o all’e-mail csf.carrassi@progettocitta.org.

