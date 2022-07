Condividi subito la notizia

.

Partiranno domani, sabato 2 luglio, alle 10, presso Lido Coiba a San Foca, marina di Melendugno, le attività del progetto di fisioterapia in mare dedicato a disabili affetti da sclerosi multipla e Sla.

L’associazione Sunrise Onlus organizza, infatti, la quinta edizione di “Il mare di tutti”, che verrà presentata direttamente sul lido dove si svolge il servizio.

All’inaugurazione di domani interverranno Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Rocco Palese, assessore regionale alla Sanità, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, Maurizio Cisternino, sindaco di Melendugno, Fabio Tarantino, presidente Ambito di Martano, Teresa Chianella, presidente Commissione Pari Opportunità Provincia di Lecce, Rodolfo Rollo, direttore generale Asl Lecce, Donato De Giorgi, presidente Ordine dei Medici della provincia di Lecce, Mauro della Valle di Federbalneari, Luigi Mazzei, testimonial dell’associazione e Maria De Giovanni, presidente Smaiso- Sunrise onlus e anima dell’iniziativa.

Il progetto, molto conosciuto sul territorio salentino ma anche a livello nazionale, consiste nell’utilizzo della Talassoterapia, ossia la fisioterapia direttamente a mare.

Con i disabili sulla spiaggia attrezzata Coiba ci saranno fisiatri, fisioterapisti, cardiologi, psicologi, infermieri e volontari. Protagonisti attivi gli utenti che, prima della terapia in mare, faranno una visita fisiatrica e una scheda progetto e subito dopo saranno presi in carica dal fisioterapista di pertinenza.

“Insomma, l’isola che non c’é nell’isola che c’è”, spiega Maria De Giovanni, presidente dell’Associazione Sunrise, affetta da Sclerosi Multipla, “difatti in spiaggia ci sarà un’isola per l’attrezzatura per la riabilitazione in acqua, postazioni e accessori studiati ad hoc, passerelle fino al mare, spazio ristoro, cabine spogliatoi, Job sedie mare, attrezzatura fisioterapica e, novità di quest’anno, sarà possibile anche portare gli amici a 4 zampe”.

E aggiunge: “Ho voluto fortemente questo progetto, per dare una risposta al territorio e soprattutto per non nascondersi negli angoli con la propria disabilità”.

Il progetto, valido per tutti gli utenti del territorio nazionale, prevede che i volontari passeranno a prendere i disabili ogni giorno, nelle prime ore della mattina, per raggiungere Lido Coiba, che si trova sulla Roca – San Foca, per cominciare subito la terapia. Quest’anno si punta a superare i circa 500 partecipanti dello scorsa edizione; le liste di prenotazione sono lunghissime, con utenti che arrivano anche da Roma, Torino e Milano, con prenotazioni partite già da gennaio e circa 200 utenti in continuità.

Prosegue Maria De Giovanni: “Il mare può aiutare a ritrovare la propria libertà, dove la sclerosi e la Sla non possono attaccare. Questa iniziativa è stata studiata per ottimizzare qualitativamente la vita di chi incontra mille barriere, architettoniche e mentali, finalmente uscire allo scoperto, anche grazie ad una spiaggia organizzata logisticamente per un disabile. A mare tutto diventa più leggero e con ognuno di noi ci sarà uno specialista. ‘Il mare di tutti’ utilizza la spiaggia e il mare come strumenti relazionali e sociali, per il superamento delle barriere culturali imposte ai disabili”.

Maria De Giovanni da anni si batte per i diritti delle persone disabili e per il suo impegno e per la sua instancabile attività di volontariato è stata insignita Ufficiale al merito della Repubblica dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto più di 60 riconoscimenti per il suo operato, ha portato la sua testimonianza in diverse trasmissioni tv nazionali ed é un riferimento attivo accanto alle donne.

Il progetto è sostenuto da: Provincia di Lecce, Regione Puglia, Asl-Lecce, Aisla, Ambito di Martano, Comune di Melendugno, Ordine dei medici della Provincia di Lecce, Sanità che cambia, Comuni di Castrì, San Donato, Taviano, Galatone, Commissione provinciale pari opportunità. Inoltre, fra i sostenitori attivi: FederBalneari, Banca popolare pugliese, Credito Cooperativo terra d’Otranto, Natural is better, Associazione Alessia Pallara, Associazione Francesco Attanasio, CardioMed Maglie, Vergallo.

Lecce, 1 luglio 2022

Correlati