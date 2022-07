Condividi subito la notizia

Commissione Bilancio e Tributi, Commissione Welfare, Cultura, Sport, Sicurezza e Prevenzione Pubblica e Politiche Giovanili, Commissione Lavori Pubblici, Ambiente, Pianificazione, Rigenerazione Urbana, Attività Produttive e PNRR, Commissione Controllo e Garanzia e Commissione Studio per il monitoraggio e controllo degli impianti di smaltimento rifiuti esistenti nel territorio di Ginosa: sono i temi di cui si occuperanno le tre Commissioni Consiliari Permanenti, quella di Controllo e Garanzia e quella di Studio istituite nel corso del Consiglio Comunale di Ginosa svoltosi il 30 giugno 2022. Approvato anche il regolamento per il loro funzionamento. Tutti i punti inerenti alle Commissioni sono stati votati all’unanimità.

Le Commissioni Consiliari permanenti esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d’indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare, in particolare, degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria.

La Commissione Controllo e Garanzia si occupa della verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche del mandato amministrativo, formulazione di indirizzi e relativa vigilanza sull’attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal Comune.

La Commissione di Studio ha l’incarico di studiare piani e programmi di rilevanza straordinaria ed interesse locale e non, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

Ogni Commissione è composta da Consiglieri rappresentanti tutti i gruppi Consiliari del Consiglio Comunale.

<<Si apre finalmente un nuovo capitolo per i lavori del Consiglio Comunale, risultato di un percorso condiviso con tutti i Consiglieri – dichiara l’Amministrazione – le Commissioni Consiliari definiscono la qualità dei lavori del Consiglio stesso e della vita delle persone e permettono ai Consiglieri di approfondire determinate tematiche, proporre modifiche dei punti all’ordine del giorno da discutere in Consiglio. Rappresentano, inoltre, uno strumento in grado di coinvolgere maggiormente i cittadini, anche in occasione delle sedute pubbliche>>.

Ecco l’elenco delle Commissioni e dei componenti:

COMMISSIONE CONSILIARE POLITICHE DI BILANCIO E TRIBUTARIE

Domenico Gigante

Anna Di Lena

Patrizia Ratti

Ines Galeotti

Vincenzo Rizzi

Raffaele Calabrese

Carmen Carlucci

Maria Colamito

COMMISSIONE CONSILIARE WELFARE, CULTURA, SPORT, SICUREZZA E PREVENZIONE PUBBLICA, POLITICHE GIOVANILI

Luca Melchiorre

Giuseppe D’Amelio

Patrizia Ratti

Ines Galeotti

Vincenzo Rizzi

Raffaele Calabrese

Carmen Carlucci

Maria Colamito

COMMISSIONE CONSILIARE LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANA, ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PNRR

Tommasina Cossut

Giuseppe Bongermino

Patrizia Ratti

Ines Galeotti

Vincenzo Rizzi

Raffaele Calabrese

Carmen Carlucci

Maria Colamito

COMMISSIONE CONSILIARE DI CONTROLLO E GARANZIA

Domenico Gigante

Vincenzo Piccenna

Patrizia Ratti

Ines Galeotti

Vincenzo Rizzi

Raffaele Calabrese

Carmen Carlucci

Maria Colamito

COMMISSIONE STUDIO MONITORAGGIO DEGLI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI ESISTENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

Tutti i componenti del Consiglio Comunale ne fanno parte.

Possono farne parte esperti sia interni che esterni all’Ente rispetto alla tematica oggetto della commissione nominata, rappresentanti di Associazioni, Organizzazioni ed altri Enti interessati all’oggetto e tematica di studio al fine di un esame più approfondito.

