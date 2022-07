Condividi subito la notizia

Domani, sabato 2 luglio, a partire dalle ore 18, si svolgerà il Bari Pride 2022, la parata itinerante per i diritti delle persone LGBTQIA+ e per il contrasto alle discriminazioni su identità di genere e orientamento sessuale.La sfilata partirà da piazza Umberto seguendo un itinerario che avrà come punto di arrivo largo Giannella.Per consentire lo svolgimento della manifestazione, con apposita ordinanza di Polizia Locale, dalle 18 di domani è stato disposto il “divieto di transito” sul seguente percorso:· piazza Umberto, via Nicolai, via De Rossi, via Piccinni, largo Nitti Valentini, piazza Garibaldi, corso Vittorio Emanuele II, piazzale IV Novembre, lungomare A. di Crollalanza, largo Giannella.

