Stamattina alle 11 l’Assessore ai Lavori Pubblici Rocco Negro insieme ai geometri comunali Nicola Viggiani e Michele Viggiani si è recato in via Masaniello nel Rione Dirupo dove erano state segnalate della lesioni sui una abitazione ivi presente.

Accertata la gravità della situazione, è stata attivata una urgente interlocuzione in primis con l’Acquedotto Lucano e in seguito con Enel e Basengas per provvedere al distacco immediato delle utenze e la messa in sicurezza dell’area.

Inoltre, contestualmente dopo sono stati contattati i Vigili del Fuoco che spno arrivati nei pressi dell’abitazione per i rilievi del caso.

Verso le 14.45 gli operai comunali hanno transennato l’area e interdetto il passaggio nei pressi dell’abitazione interessata dal dissesto.

Nel frattempo, sul posto, è arrivato il Sindaco Domenico Albano, che era a Matera per impegni istituzionali in Prefettura, insieme agli altri componenti della Giunta Comunale, il Vice Sindaco Rossana Florio e l’Assessore Petracca.

Il Sindaco ha informato tempestivamente il Prefetto e la Protezione Civile.

Nelle prossime ore sarà emessa ordinanza di sgombero della casa interessata e di quelle circostanti.

Intanto, pochi minuti fa, l’assessore Rocco Negro ha comunicato che sono terminati i lavori di messa in sicurezza della casa in via Masaniello 16.

