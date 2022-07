Condividi subito la notizia

Arrivato nella sede di Via Nazario Sauro, ha poi effettuato un sopralluogo presso lo stadio Alfredo Viviani, accompagnato dai membri dello staff tecnico Pietro De Giorgio, allenatore in seconda nell’ultima stagione a Lamezia (Serie D) e Domenico Melino, preparatore atletico arrivato dall’esperienza a Teramo (Serie C).

“E’ come sentirsi a casa – ha dichiarato mister Siviglia – avverto sensazioni positive nel venire per la prima volta a Potenza. Inizia un viaggio. Ora sono vuoti, spero che con il passare del tempo che si riempiranno gli spalti del Viviani. Con tutto il cuore, vorrei in campo ragazzi con il desiderio di conquista, la voglia di primeggiare. Mi auguro di essere un uomo capace di trasmettere questi valori, soprattutto il senso di appartenenza per creare un gruppo, dove il noi arrivi prima di ogni altra cosa e che ci possa portare dei benefici.”

Il Potenza Calcio, inoltre, comunica di aver acquisito le prestazioni di Pasquale Riccardi, ala sinistra classe 2003 nell’ultima stagione in forza al Bitonto (Serie D). Cresciuto nelle giovanili Under 17 e 19 dell’Ascoli (Serie B), arriva a titolo definitivo dal Maruggio Social Sport (Calcio a 5 – Serie C2) ed è il primo volto nuovo a vestire la maglia rossoblù per la stagione 2022-23. Soddisfazione del Direttore Sportivo, Natino Varrà, riuscito a strappare il giocatore alla concorrenza di diversi club di Serie C. La società rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

Correlati