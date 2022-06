Condividi subito la notizia

Accompagnato dal consigliere regionale Pasquale Cariello e dall’amministratore unico del Consorzio di sviluppo industriale di Matera, Rocco Fuina, il presidente Bardi ha voluto fare un sopralluogo di persona presso la pista “Enrico Mattei” di Pisticci.

“Ringrazio il Consorzio che sta lavorando per bandire l’appalto integrato. I lucani meritano un aeroporto, che si troverebbe in un’area Zes, vicino un’area ricca e popolata come il metapontino e quindi potrebbe essere un volano per l’intero territorio e per la Basilicata tutta. Stiamo lavorando per rendere operativa la pista Mattei quanto prima, come ci ha chiesto tra gli altri anche Francis Ford Coppola. Ho voluto constatare di persona la situazione. Ero già venuto in campagna elettorale e adesso siamo vicini a concretizzare una mia promessa e archiviare decenni di impegni mai mantenuti”.

Lo afferma, a margine della visita a Pisticci, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha poi partecipato all’evento “Industria smart”, organizzato dal Consorzio per lo sviluppo industriale di Matera presso il Castello di San Basilio.

Correlati