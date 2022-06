Condividi subito la notizia

SUBENTRA LUCA MELCHIORRE

“Dopo una lunga riflessione, con grande rammarico comunico le mie dimissioni da Consigliere Comunale. Una decisione sofferta, ma presa anche nel rispetto dell’intero Consiglio Comunale, dei suoi lavori, degli elettori, delle cittadine e dei cittadini di Ginosa e Marina di Ginosa’’.

Così la Consigliera Comunale dimissionaria Arianna Pupino della lista civica PERBENE Ginosa / Marina 2021-2026. A lei subentrerà nel corso del prossimo Consiglio Comunale previsto per il 30 giugno il primo tra i non eletti della medesima lista, Luca Melchiorre.

“Nuovi impegni lavorativi sopraggiunti – aggiunge Pupino – non mi permettono di dedicare il tempo dovuto alle attività di Consigliere Comunale, impegno importante per un ruolo altrettanto importante, che personalmente considero come l’anello che unisce i cittadini al Comune e all’attività politica e amministrativa.

Credo fortemente in questo e nel valore del Consigliere Comunale, delle sue funzioni e dell’espletamento delle sue attività, così come nel Consiglio Comunale, massima espressione politica e democratica.

Proprio per questo, sono certa che Luca Melchiorre potrà svolgere al meglio e con dedizione il ruolo di Consigliere. C’è tanto su cui lavorare e data la giovanissima età e l’impegno che intende profondere nell’ambito delle Politiche Giovanili, sono sicura che potrà infondere ulteriore slancio ai lavori del Consiglio Comunale, al servizio della comunità di Ginosa e Marina di Ginosa.

Auguro buon lavoro a Luca Melchiorre e ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio, i Consiglieri tutti e i cittadini con cui ho condiviso questa esperienza’’.

“Per me è motivo d’orgoglio e onore entrare a far parte del Consiglio Comunale e rappresentare i cittadini di Ginosa e Marina di Ginosa – dichiara Melchiorre – durante il mandato mi concentrerò sui molteplici aspetti che ruotano attorno al mondo dei giovani.

Ringrazio la Consigliera Pupino per il lavoro svolto in questi mesi e, sin da ora, tutti i Consiglieri Comunali, il Sindaco e la Giunta’’.

Correlati