Ieri mattina, nella Casa Comunale di Palazzo Giannantonio a Pisticci, l”Amministrazione Comunale ha incontrato una delegazione dell’Università Saint Mary’s University di Halifax -Canada, composta dai Prof.ri John Plews (Special Project Advisors to the VP for International Schools), Val Marie Johnson (Department of Social Justice and Communities Studies), Sveva Savelli (Department of Languages and Cultures) e dalla Dr.ssa Monica D’Angelo (esperta in processi di inclusione e sviluppo comunitario).

L’obiettivo dell’incontro è stato quello di sviluppare un protocollo d’intesa tra le due istituzioni finalizzato alla realizzazione di una Summer School sul tema dei fenomeni coloniali e migratori antichi e moderni.

La prima edizione della Summer School, pensata per interessare nella sua interezza il territorio di Pisticci, dovrebbe prendere il via la prossima estate e coinvolgere i principali attori socio-culturali della comunità.

