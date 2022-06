Condividi subito la notizia

In seguito al tavolo tecnico tenutosi nella serata del 27 giugno 2022, presso la Questura di Matera, sono stati rivisti alcuni aspetti importanti, inerenti la sicurezza per lo svolgimento delle Celebrazioni del 2 Luglio.

Si comunica che anche quest’anno, il numero degli ingressi nelle varie piazze cittadine, sarà limitato per garantire, nel rispetto delle norme vigenti, lo svolgimento delle fasi finali con cui culmina la Festa.



In particolare, gli ingressi saranno così contingentati:

Area “ A “ Piazza Vittorio Veneto

Accessi da: Via XX Settembre c/o vico XX Settembre

Via San Biagio

Via Roma

Area “ B “ Piazza San Francesco

Accessi da: Via R. Scotellaro

Scalinata da via delle Beccherie

Area “ C “ Piazza Duomo

Accesso da: via Duomo



Sulla problematica legata allo spettacolo pirotecnico previsto per la sera del 2 Luglio 2022, presso Murgia Timone, con cui tradizionalmente si conclude la giornata della Festa della Bruna, comunichiamo che lo spettacolo si terrà presso il Campo Sportivo XXI Settembre “Franco Salerno“, alle ore 24,00 ed a porte chiuse senza la presenza di spettatori che potranno assistere solo fuori dal complesso sportivo.

Purtroppo, il parere espresso dal dipartimento regionale preposto è stato NEGATIVO e a niente è valso l’impegno profuso dall’Associazione Maria SS. della Bruna nel produrre ed inviare tutta la documentazione integrativa richiesta.

Pertanto, vista l’imminenza dei festeggiamenti ed il tempo trascorso nell’attesa di decisioni tardive, in accordo con il Sindaco di Matera Domenico Bennardi, si è convenuti allo spostamento dello spettacolo presso il centro sportivo, ottenendo, infine, anche il parere positivo del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.



Michele Cancelliere

