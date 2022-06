Condividi subito la notizia

È stata pubblicata dalla casa editrice Franco Cosimo Panini la guida PIMPA VA A MATERA per raccontare la città dei Sassi e le sue meraviglie ai più piccoli.

La cagnolina a pallini rossi di Altan accompagna i piccoli lettori per le vie della città mostrando loro meraviglie e misteri, dal Sasso Barisano al Sasso Caveoso, esplorando le gallerie sotterranee del Palombaro Lungo o passeggiando per il Parco della Murgia Materana. L’itinerario è stato creato in collaborazione con il Comune di Matera per i più piccoli, che potranno divertirsi e conoscere la nostra meravigliosa città insieme a mamma e papà.

Nella guida, Pimpa, aiutata dalla balena Giuliana, uno dei simboli di Matera, propone ai bambini percorsi inediti, in un viaggio ricco di incontri.

Nel libro si trovano informazioni sulle tradizioni e la storia della città e dei suoi monumenti in un linguaggio accessibile e immediato, adatto a chi ha iniziato a leggere in autonomia. Il fumetto, la narrazione, la ricetta da sperimentare, l’elemento fotografico insieme al gioco, rendono PIMPA VA A MATERA una guida unica e divertente, da fare propria per costruirsi ricordi indimenticabili.

Al suo interno, il piccolo lettore potrà trovare tanti materiali per svagarsi, come adesivi, carte del memory, un gioco dell’oca da staccare e molto altro ancora.

In occasione del lancio della guida, venerdì 8 luglio 2022, l’Assessorato al Turismo del Comune di Matera organizzerà una giornata intera dedicata a PIMPA e alle su esplorazioni, in collaborazione con il Museo nazionale di Matera, con attività ed eventi per tutta la famiglia, laboratori di cartapesta, giochi interattivi e letture animate. Inoltre, le famiglie potranno immergersi nella preistoria grazie ad una visita guidata davvero speciale!

“L’obiettivo è quello di entusiasmare i più piccoli e coinvolgerli in un ‘tour’ unico alla scoperta di Matera, attraverso il gioco – ha detto il sindaco Domenico Bennardi. La guida di Pimpa è un’occasione che non potevamo assolutamente perdere per appassionare i bimbi, quali futuri viaggiatori, anche stranieri, visto che è disponibile anche in lingua inglese, e accendere in loro la curiosità sulle bellezze della nostra città, patrimonio dell’Unesco. L’8 luglio nel giardino del Museo Ridola, grazie alla collaborazione con il Polo museale, dedicheremo ai più piccoli un’esplorazione davvero speciale della storia e delle tradizioni della nostra città”.

La giornata avrà inizio con la conferenza stampa di presentazione della guida alle ore 09.30 nel giardino del Museo Ridola, alla presenza del Sindaco, Domenico Bennardi, della Direttrice del Museo Nazionale di Matera, Annamaria Mauro e dell’editrice Maria Teresa Panini, consigliere delegato della storica Casa Editrice italiana, e proseguirà con i laboratori fino al tardo pomeriggio. Alle 17.00 sarà possibile partecipare alla visita guidata immersiva dedicata alla preistoria del nostro territorio.

Nei prossimi giorni sulla pagina FB del Comune di Matera sarà pubblicato l’evento e il link per le iscrizioni dei bimbi alle attività previste.

Correlati