Condividi subito la notizia

Martedì 28 giugno 2022 alle ore 9.30, nell’aula 1-R3 del complesso Ecotekne (via per Monteroni, Lecce) e online su https://bit.ly/quartogovernancemeetup, è in programma la quarta edizione di “Governance Meet Up”, un incontro di confronto tra studenti, neo laureati, docenti e “portatori di interesse” del corso di laurea magistrale in “Governance euromediterranea delle politiche migratorie” del Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università del Salento. Si parlerà di scuola e università inclusive, povertà educativa, criticità dei contesti, percorsi trasversali di educazione civica e altre tematiche connesse al ruolo delle istituzioni scolastiche e universitarie nel percorso di crescita, integrazione e inclusione dei minori stranieri (e delle loro famiglie) residenti sul territorio.

In apertura verrà presentato il libro “Nostra scuola quotidiana. Il cambiamento necessario” (Il Mulino, 2021): con l’autore Gianluca Argentin (Università Milano Bicocca) dialogheranno Irene Strazzeri, docente di Sociologia della globalizzazione e dei processi migratori, e Valentina Murrieri, giornalista e studentessa del corso di laurea. Verranno quindi raccolte testimonianze e presentati progetti e best practice promossi e realizzati sul territorio da associazioni del terzo settore e ONG.

«Crediamo fermamente che sia necessario promuovere una cultura della governance del fenomeno migratorio, approfondendo tematiche di interesse trasversale e sollecitando tutti gli attori coinvolti a un confronto stabile e permanente finalizzato a garantire la miglior cura possibile delle persone che transitano e restano sul nostro territorio», sottolinea la professoressa Eliana Augusti, presidente del corso, «Il nostro corso di laurea vuole farsi veicolo di questo atteggiamento, continuando a formare e ad accrescere conoscenze e competenze in materia di diritto dell’immigrazione, asilo, protezione degli stranieri, inclusione, comunicazione interculturale, puntando a consolidare così le professionalità che operano a diverso titolo e livello sul territorio nei campi dell’accoglienza e dell’integrazione. Quello della scuola, poi, è un luogo sensibile e di importanza strategica, un punto di osservazione privilegiato che necessita di una particolare attenzione. Lo scambio con i docenti e i Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado resta prezioso e fondamentale, come fondamentale è nella programmazione degli interventi il supporto dell’Ufficio Scolastico territoriale. L’incontro con il sociologo Gianluca Argentin e la presentazione delle proposte progettuali e in atto sul territorio presentate dai partner del corso di laurea restituiranno alla nostra comunità accademica suggestioni e spunti per potenziare l’offerta formativa, farsi “sapere prossimo” e accogliere nuove sfide per il futuro».

Parteciperanno: Emanuela Di Paola (OIM – Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo), Francesco Vigneri (Intersos), Luana Duma e Chiara Russo (Fondazione Emmanuel), Marta Ampolo (GUS Gruppo Umana Solidarietà), Valentina Monopoli e Loredana Dranga (Babele associazione promozione sociale), Cleidiane Pinheiro (UniPop Interazione), Roberto Molentino (Arci Solidarietà Lecce), Manuela Mandorino (Cooperativa Rinascita).

Interverranno: Luigi Melica (Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche), Vincenzo Melilli (Dirigente dell’USP Lecce), Eliana Augusti (Presidente del corso di laurea in Governance Euromediterranea delle Politiche Migratorie), Antonio Ciniero (responsabile dei rapporti con i partner strategici e il comitato di indirizzo), Raffaele D’Alessio (Coordinamento Scuola Civica), Monica Mc Britton (docente di Diritto del lavoro e immigrazione), Maria Luisa Tacelli (Migrazioni e tutela delle identità religiose), studenti e laureati del corso di laurea.

Realizzato col supporto di “Scuola Civica”, laboratorio di didattica sperimentale sul diritto plurale dell’integrazione curato dall’Unità di ricerca dipartimentale IntegroLab, e dell’Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Lecce, l’incontro è aperto a docenti e Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, operatori del terzo settore, studenti universitari.

Info sul corso di laurea magistrale in “Governance euromediterranea delle politiche migratorie”: https://drive.google.com/file/d/1y4GOvR-2Zi3RixB5xzZT8c76-bzoxWf5/view

Lecce, 27 giugno 2022

Correlati