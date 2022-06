Condividi subito la notizia

“Complimenti a Enrico Bianco e Nicola Lopatriello per l’appassionante prova di democrazia che hanno offerto a tutta la comunità di Policoro. Gli auguri a Enrico Bianco sono sentiti e lo aspetto quanto prima in Regione per fare il punto della situazione, analizzare tutte le priorità e per dare il massimo supporto alla comunità di Policoro, terza città della Regione e motore propulsivo del metapontino e della Basilicata, dove tornerò molto presto”. Lo afferma in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Correlati