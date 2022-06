Condividi subito la notizia

Potenza, 26 giugno 2022. “Esprimo i miei più sinceri auguri a Vincenzo Tortorelli, per la conferma a segretario regionale della Uil Basilicata, sicuro che saprà essere all’altezza delle tante sfide che attendono la nostra regione sulla tenuta dell’occupazione, dello sviluppo e dei diritti”.

Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata, Mario Polese di Italia Viva che aggiunge: “I lavori congressuali hanno dimostrato la vitalità di un sindacato presidio di civiltà e di garanzia sociale. Sono certo che tutta la nuova squadra della segreteria regionale saprà interpretare al meglio una funzione fondamentale presidio di democrazia e civiltà di una comunità. In particolare, per una amicizia che mi lega da anni, sono certo che Sofia Di Pierro, donna dall’indubbia preparazione, saprà essere all’altezza della situazione”.

“Del resto le innumerevoli crisi ed emergenze che caratterizzano l’attuale momento storico con gli effetti della pandemia da Covid ancora non superate e con la guerra in Ucraina che sta avendo effetti drammatici sul costo dell’energia e sulla produzione di cereali su scala mondiale, impongono di stare sul campo della responsabilità comune. Per questo, apprezzando quanto emerso nel dibattito congressuale della Uil, confermo la mia disponibilità alla collaborazione istituzionale con i sindacati per un futuro più sicuro”, conclude Polese.

Avv. Mario Polese

Vice Presidente Consiglio Regionale Basilicata

