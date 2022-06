Condividi subito la notizia

L’assessore Francesco Cupparo (Fi) e il consigliere regionale Gerardo Bellettieri (Fi) “si dissociano dalle estemporanee notizie di stampa che riguardano la dismissione della partecipazione della Regione Basilicata nella società consortile dell’aeroporto Pontecagnano-Salerno e che non rispecchiano la posizione di Forza Italia. Nel documento programmatico del Presidente Bardi, sostenuto dai partiti del centro-destra, è chiaramente indicata la scelta di individuare l’aviosuperficie di Pisticci come struttura aeroportuale per la Basilicata e contestualmente di dismettere le quote societarie detenute nella società che gestisce lo scalo salernitano che come è noto negli ultimi anni ha solo accumulato debiti che la stessa Regione ha dovuto ripianare per la percentuale di quota detenuta. La visita durante la campagna elettorale regionale del Presidente Berlusconi all’aviosuperficie di Pisticci, accompagnato da Bardi, è la più autorevole conferma dell’atteggiamento assunto da Forza Italia, con il suo più autorevole rappresentante, in piena coerenza e quindi non ammette dubbi e perplessità sulla posizione di Fi. Basterebbe rileggersi le dichiarazioni e riascoltare le interviste rilasciate in quell’occasione dal Presidente Berlusconi per mettere fine ad un’incomprensibile ed ingiustificata polemica, strumentalmente ‘cavalcata’ da organi di informazione e che non trovano alcuna motivazione reale”.

Correlati