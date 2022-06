Condividi subito la notizia

Domani, sabato 25 giugno, alle ore 11, l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli sarà sulla spiaggia di Pane e Pomodoro per assistere alle attività della prima giornata di “Amare Bari”, la manifestazione organizzata dal Comitato regionale Sport Puglia, TanaOnda e dal Comune di Bari per promuovere le discipline acquatiche.

Sono 13 gli sport previsti nell’ambito di questa seconda edizione: sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovo sup water polo, che domani aprirà la programmazione a partire dalle ore 10.

Da domani, fino a giovedì 30 giugno, sarà possibile effettuare delle prove libere, gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V.

Alle giornate di sport parteciperanno anche l’associazione Gens Nova e la Scuola cani salvataggio nautico di Donato Castellano con dimostrazioni e supporto alla manifestazione, e sarà dato ampio spazio all’inclusione sociale con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico.

