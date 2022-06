Condividi subito la notizia

Il chiostro del Convento di San Domenico, nel Palazzo del Governo di Matera, torna ad ospitare gli eventi culturali organizzati dal Circolo La Scaletta.

Dal 28 giugno al 4 agosto sarà scenario del Piccolo Festival delle Arti, un ciclo di serate dedicate alla storia dell’arte e arricchite dalle performance musicali e teatrali di giovani ma già affermati talenti e professionisti lucani.

L’iniziativa, curata da Edoardo delle Donne, è giunta alla terza edizione e rappresenta l’evoluzione delle rassegne portate in scena negli scorsi anni dal titolo “E quindi uscimmo a riveder le stelle” e culminate con la mostra “Storia di Matera nelle maioliche di Giuseppe Mitarotonda”.

Il Festival si aprirà il 28 giugno, alle ore 21, con una serata dedicata al genio scultoreo di Antonio Canova da Possagno, nel bicentenario della morte (13 ottobre 1822). Il racconto della vita e del genio del più grande scultore del neoclassicismo europeo sarà curato da Edoardo Delle Donne.

La serata sarà intervallata dall’esibizione del giovane pianista materano Guglielmo Larato che eseguirà la “Sonata per pianoforte n°11 in La Maggiore K331” di Wolfgang Amadeus Mozart.

Larato si esibirà su un pianoforte Yamaha ibrido n3x messo a disposizione dalla Real Music, società partner dell’iniziativa.

Nelle quattro settimane che caratterizzeranno il Festival, si svilupperà un intenso dialogo tra le diverse arti, dall’arte visiva alla musica, dalla letteratura alla recitazione, all’insegna del talento di giovani artisti della terra lucana.

“Quest’anno – spiega Edoardo Delle Donne – abbiamo voluto ampliare l’offerta artistica di quella che in effetti è la terza edizione dell’iniziativa. Il Festival delle Arti ha lo scopo di far dialogare diverse forme d’arte attraverso il linguaggio comune della cultura e le performance dei protagonisti che si esibiranno in una location suggestiva e ricca di storia. Un momento davvero toccante all’interno del Festival sarà sicuramente la presenza il 22 luglio, di Olga Zhuk vicedirettrice del Mystetskyi Arsenal, il Museo d’arte moderna di Kyiv, nell’ambito di un approfondimento che abbiamo intitolato ‘Dialoghi al chiar di luna’ sugli effetti della guerra in economia, in politica e nell’arte. Altro appuntamento di grande suggestione, all’interno di un programma che crediamo essere di qualità, sarà la rappresentazione di un inedito testo teatrale intitolato “Luce del Sud” del famoso regista e attore Ulderico Pesce”.

“Desidero ringraziare – sottolinea il Presidente del Circolo La Scaletta, Paolo Emilio Stasi – il Prefetto di Matera, Sante Copponi, per la collaborazione e l’entusiasmo con cui ha voluto portare avanti il progetto. Crediamo che si tratti di un’iniziativa che arricchisce l’offerta culturale della città. La vocazione turistica e culturale della nostra città necessita, accanto alle bellezze naturalistiche, artistiche, architettoniche, di eventi attrattivi di elevato spessore così come intende proporre con i suoi variegati appuntamenti il Piccolo Festival delle Arti”.

Gli orari di ingresso per tutte le sette serate del Festival sono fissati per le ore 20,30, l’orario di inizio degli eventi per le ore 21.00.

L’ingresso sarà libero, con un’eventuale offerta volontaria, fino ad esaurimento dei posti disponibili.



————-

Calendario del Piccolo Festival delle Arti:

28 giugno

Antonio Canova da Possagno, vita e opere di un genio.

Nel bicentenario della morte (Venezia, 13 ottobre 1822 ) il racconto del più grande scultore del neoclassicismo europeo.

A cura di Edoardo Delle Donne.

Al pianoforte Guglielmo Larato

6 luglio

Respiro

Segno, suono, respiro.

Evento di arte performativa di Stefano Sigillino



13 luglio

Zeichen

Il Live coding nel teatro musicale sperimentale.

a cura di Roberto Laterza

19 luglio

Teatro sotto le stelle: MetaTeatro presenta: Luce del Sud

In ricordo di Carlo Levi e Rocco Scotellaro.

Testo e regia di Ulderico Pesce



22 luglio

Dialoghi al chiar di luna. Effetto guerra: economia, politica e arte.

Intervengono: Prof. Donato Masciandaro (Università Bocconi , Milano), Prof.ssa Manuela Moschella (Università Normale, Pisa), Dott.ssa Olga Zhuk (vicedirettore del Mystetskyi Arsenal. Museo d’arte moderna, Kyiv)



28 luglio

Variazioni letterarie

Presentazione del libro “Cordoni ombelicali” di Ornella Sabia

Dialoga con la scrittrice Marianna Dimona

4 agosto

Sestetto d’archi dei Solisti Lucani (Ass. Matè e Solisti Lucani)

Musiche di Brahms e Bocccherini

Musicisti: Roberta Lioy, Sara Signa, Anna Maria Losignore, Stefano Lagata, Vincenzo Lioy, Clemente Zingariello

