Iniziativa in programma lunedì pomeriggio organizzata dal Gal “La cittadella del sapere” e da Profit to share

“Il benessere nelle comunità locali, analisi e azioni per uno sviluppo sostenibile delle aree interne” è il tema al centro dell’iniziativa in programma lunedì 27 giugno, alle ore 17, presso il convento di Sant’Antonio” a Rivello. L’evento, moderato dalla giornalista Margherita Sarli, è organizzato dal Gal “La cittadella del sapere” e da Profit to share (PTS). Ad aprire i lavori Franco Altieri, sindaco di Rivello, Franco Muscolino, presidente del Gal “La cittadella del sapere”, Francesco Cupparo, assessore alle Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata, Tatiana Cini, principal di PTS, Livia Azzariti, medico e conduttrice televisiva e Paolo Dalla Sega, vice presidente di PTS. “Il benessere è un tema complesso, che raccoglie in sé prospettive numerose e complementari: salute, economia e lavoro, ma anche relazioni sociali, tempo libero e creatività, accesso alla formazione, all’innovazione e a servizi di valore, patrimonio culturale e ambientale – evidenzia il presidente del Gal ‘La cittadella del sapere’, Franco Muscolino- sino alle sfumature più intime della nostra felicità, con una riflessione su resilienza e pratiche di libertà. Conoscere tali dimensioni e la loro complicità nel definire la qualità della vita in una comunità, in particolare locale, costituisce la premessa necessaria per accompagnarne lo sviluppo sostenibile attraverso la definizione di politiche territoriali integrate”.

