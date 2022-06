Condividi subito la notizia

“La Ugl Metalmeccanici si presenta la prima volta per il rinnovo della Rsu nell’azienda GD di Bologna, la multinazionale leader nelle macchine per la produzione e confezionamento di sigarette, produzione di filtri, altri prodotti del tabacco e prodotti speciali e elegge il dipendente Andrea Spettoli. Straordinario risultato che premia l’organizzazione sindacale Ugl vedendola sempre più attestarsi in tutti i siti industriali da nord a sud dell’Italia”.

Lo dichiara il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera il quale, “questo risultato è straordinario, segno tangibile che stiamo rimarcando un territorio importante, quello bolognese: tutto ciò è grazie alla tenacia e serietà del gruppo dirigente che il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Bologna, Maurizio Boschi e Francesco Stavale, Segretario della federazione regionale Emilia-Romagna stanno costantemente lavorando per il rafforzamento della nostra sigla sindacale nelle fabbriche metalmeccaniche della regione, tenendo conto di tutte le realtà produttive provinciali grandi e piccole e di quelle che vantano anche un blasone aziendale nazionale ed internazionale, in un quadro di contingenza comunque difficile. Per un solo voto non abbiamo avuto la possibilità di eleggere un secondo Rsu nella GD della Coesia, Gruppo di aziende di soluzioni industriali e di packaging, basato sull’innovazione e che opera globalmente sulle macchine automatiche e materiali di imballaggio, soluzioni di processo industriale e ingranaggi di precisione ma, siamo sicuri e convinti che il neo Rsu Spettoli, rappresenterà tutti i dipendenti del gruppo. Un ringraziamento – conclude Spera – oltre che a Boschi e a Stavale, và alle lavoratrici e lavoratori che hanno scelto di essere rappresentati dall’Ugl: questo è un segnale importante che va in continuità con i tanti risultati che stiamo ottenendo in tutto il territorio nazionale”.

Roma, 24 giugno 2022.

