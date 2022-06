Condividi subito la notizia

SCANZANO JONICO (MT), 24 giugno 2022 – Il binomio vino e cultura protagonista dell’estate 2022 del Metapontino alla cantina Fontanarosa Vini di Scanzano Jonico (MT). E’ una degustazione letteraria, Libri diVini, la rassegna in programma nei mesi di luglio ed agosto, organizzata da Fontanarosa Vini, azienda vitivinicola che si è fatta conoscere ed apprezzare da oltre venti anni grazie a produzioni di qualità che esprimono tutte le caratteristiche del territorio.

Vini che nascono nella culla della Magna Grecia i cui nomi sono dedicati alla mitologia di una terra antica e fertile. Il Portogreco, il Molosso, il Siritide, l’Achelandro e l’Epeo, l’ultima novità in fatto di rossi strutturati, dedicato al fondatore di Lagaria, nella terra degli Enotri, il mitico scultore che costruì con astuta invenzione e sapienza il Cavallo di Troia. Un rosso da 15,5% di gradazione alcolica prodotto interamente con uve Primitivo.

Ed ora una nuova sfida, per la dinamica cantina lucana: “Libri diVini vuole rappresentare un qualcosa di nuovo, almeno in questa zona – spiega Louise Loscalzo, titolare di Fontanarosa Vini, insieme al marito Massimiliano Di Giorgio -. Non solo una degustazione delle nostre etichette sempre più apprezzate dai winelover in Italia e all’estero, ma anche la voglia di abbinare dei libri ad un calice. Una degustazione letteraria, appunto, che vuole promuovere la cultura del ‘fare bene’ sia essa un vino, o, in questo caso libro. Avremo nel mese di luglio autori locali, che ci proporranno novità letterarie molto interessanti; mentre a metà di agosto avremo dalla Toscana, gli autori di “Valore Val d’Orcia – Il fenomeno del paesaggio italiano più iconico al mondo” per parlare di come un paesaggio ben conservato e grazie alla presenza dell’agricoltura di qualità, possa portare ricchezza duratura in un territorio. Ed anche nel Metapontino bellezze naturali, paesaggistiche e culturali non mancano di certo”.

IL PROGRAMMA (Fontanarosa Vini – a Scanzano Jonico, Viale degli Artigiani)

Sabato 2 luglio – ore 19.30 – Rosa Anna Cirigliano “I treni passano una volta sola”;

Sabato 16 luglio – ore 19.30 – Pasquale Rimoli “I demoni di Urbino”;

Sabato 23 luglio – ore 19.30 – Maria Lovito “Figlio unico”;

Sabato 30 luglio – ore 19.30 – Giampaolo Colucci, Viviamo Insieme Odv “Storie di luce”;

Sabato 13 agosto – ore 19.30 – Lorenzo Benocci, Cristiano Pellegrini “Valore Val d’Orcia”

INFO: 338.8301581 – fontanarosavini@libero.it

