Potenza, 24 giugno 2022 – La Femca Cisl si conferma prima sigla sindacale in Acquedotto Lucano. Nella tornata elettorale che si è tenuta ieri per il rinnovo della rappresentanza sindacale unitaria, la federazione cislina ha raccolto il 37,72% dei voti che le consentono di confermare la pattuglia di tre delegati. Per la Femca sono stati eletti Domenico Pellettieri (il più votato che sarà anche Rls), Rocco Lamberti e Donato Quagliano. Positivo il giudizio del segretario generale Francesco Carella che ringrazia i lavoratori di Acquedotto Lucano per il consenso espresso e i candidati che si sono cimentati nella competizione elettorale. “Questo rinnovo – commenta il sindacalista – è coinciso con una fase particolarmente travagliata della società. La difficile situazione economico-finanziaria e i problemi di natura organizzativa prodotte da gestioni che non si sono dimostrate del tutto all’altezza del compito impongono un cambio di passo nella gestione di una realtà importante che gestisce una risorsa sempre più preziosa come l’acqua e che può fare affidamento su un patrimonio di competenze e professionalità che in passato non sempre è stato adeguatamente valorizzato attraverso scelte spesse arbitrarie. Meritocrazia, valorizzazione delle professionalità, modernizzazione della rete sono le sfide che attendono il management di Acquedotto Lucano. Su questi punti – conclude Carella – la Femca è aperta al dialogo e intende svolgere un ruolo da protagonista per il rilancio di un’azienda che è patrimonio di tutti i lucani”.

