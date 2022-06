Condividi subito la notizia

Si è svolta questa mattina la prima veleggiata sociale del progetto “Riflessi sul mare”, inserito nel programma estivo del welfare cittadino Bari Social Summer, rivolto a tutti, e in particolare ai minori e agli adulti con disabilità già individuati dai Servizi sociali o che abbiano aderito al progetto tramite prenotazione.

Per tutto il mese di luglio le veleggiate, organizzate in collaborazione con l’associazione A vele spiegate, che mette a disposizione uno skipper professionista, partiranno dalla darsena Mar di Levante nel porto di Bari a bordo dell’imbarcazione “Kalimchè”, confiscata alla criminalità organizzata, concessa al ministero della Giustizia per le attività di inclusione attiva di minori a rischio devianza e ristrutturata attraverso un finanziamento dell’assessorato al Welfare

Accanto alle veleggiate saranno organizzati anche momenti laboratoriali, attività con la musica, giochi e iniziative a contatto con il mare con l’obiettivo di sollecitare i partecipanti a vivere esperienze di socialità all’aria aperta e in armonia con l’ambiente, secondo i principi di tutela e rispetto per la natura.

Il progetto, finanziato dall’assessorato al Welfare e coordinato dagli operatori di strada della cooperativa sociale San Giovanni di Dio, è completamente gratuito per partecipanti, che si prevedono in numero di 250.

Per info e prenotazioni 351 0854246 e.lascaro@sangiovannididio.it.

