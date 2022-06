Condividi subito la notizia

Un evento parecchio atteso quello che si celebrerà nella tarda mattinata di sabato 25 giugno 2022, nel quartiere residenziale ex Snam di Pisticci Scalo. La parrocchia di San Giuseppe Lavoratore, Santo Patrono dello stesso quartiere e della Valle del Basento, guidata da oltre tre anni dal parroco don Giuseppe Ditolve, in occasione del 41° Anniversario delle apparizioni della Gospa a Medjugorje – festa di Maria Regina della Pace – ha organizzato una speciale cerimonia liturgica di benedizione e apertura della Oasi Maria Regina della Pace”. “ Un giardino sinodale – spiega una nota della Parrocchia, scritta personalmente dal parroco don Pino – fruibile in maniera inclusiva, che offre spazi di sosta per la preghiera, per la meditazione, per godere delle bellezze del creato e che rimandi alla bellezza del Creatore. Il segnale di questo risultato, sia di stimolo ad una profonda conversione interiore, vivendo la vocazione di essere custodi dell’opera di Dio , parte essenziale della esperienza cristiana”. Il programma preparato dalla Parrocchia, in particolare prevede: alle ore 12,00 , ritrovo sul sagrato della Chiesa con la gradita e onorata presenza di S.E. Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo , Arcivescovo di Irsina, ed a seguire la ricca cerimonia di inaugurazione. E’ auspicabile che la importante cerimonia della inaugurazione del Giardino Oasi di Maria della Pace, quest’anno, vera novità per tutto il quartiere residenziale e per la Valle del Basento, sia altamente partecipata da parte del popolo dello scalo, sempre puntuale a questo tipo di appuntamenti organizzati dalla parrocchia. E’ l’auspicio non solo dell’attivo Parroco don Pino Ditolve, ma, ovviamente di tutta la comunità che vive in quel luogo da oltre 60 anni.

