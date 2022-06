Condividi subito la notizia

Si chiama “Industria Smart” il forum organizzato dal Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera per favorire l’incontro e il dialogo tra i protagonisti della scena economica e politica regionale e nazionale e per premiare le eccellenze industriali della provincia di Matera. L’appuntamento è per il prossimo 29 giugno al Castello di San Basilio di Pisticci dove avrà luogo la prima edizione di questo evento nel quale verranno presentate alcune delle esperienze più significative elaborate all’interno delle aree industriali gestite dal Consorzio, anche col contributo di autorevoli esperti esterni, su temi rilevanti per la business community e per il Sistema Paese. L’obiettivo dell’evento è quello di coinvolgere i prestigiosi ospiti in uno scambio di visioni e in un dibattito autorevole incentrato su temi più attuali per le realtà industriali lucane.

Il forum avrà inizio alle ore 16,30 con l’intervento di numerose figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario che hanno dimostrato spiccata sensibilità nell’anticipare i trend futuri. Dopo i saluti istituzionali sono previsti gli interventi dell’amministratore unico del Consorzio, Rocco Fuina, di Giampaolo Carretta, di Rocco Luigi Sassone, di Ezio Baratta, di Floriana Gallucci (Commissario ZES Jonica Interregionale Puglia e Basilicata), di Nadia Cristofoli (Assessment Solution ADECCO), di Roberto Ronzani (Istituto Lean Management), di Angela Lancellotti, di Giuseppina Lo Vecchio (Direzione Generale per lo sviluppo economico, il lavoro e i servizi alla comunità). Modera il forum Michele Marolla, Editorialista Epolis Bari.

La seconda parte del pomeriggio sarà un’occasione unica di incontro e di dialogo che si terrà nella corte interna del Castello di San Basilio in uno scambio di visioni e in un dibattito autorevole incentrato su temi più attuali proposti dal Consorzio. I partecipanti potranno incontrare direttamente i vertici delle imprese, i rappresentanti istituzionali delle associazioni di categoria, gli stakeholder più accreditati e i giornalisti per animare un dialogo diretto volto a incrementare le relazioni e la condivisione di valori di cui ogni azienda è portavoce.

L’evento si concluderà con la prima edizione del Premio Industria Smart un riconoscimento ufficiale alle aziende che vogliono emergere e rafforzare le proprie capacità concorrenziali, facendo leva sul livello di innovazione raggiunto, non limitato soltanto a prodotto e processo ma allargato all’organizzazione e alla cultura dell’azienda stessa. Al premio potranno candidarsi tutte le aziende delle tre aree industriali gestite dal Consorzio: La Martella, Jesce e Valbasento. Le candidature al premio Industria Smart saranno valutate da un qualificato Comitato Scientifico formato da esperti nel campo della ricerca e innovazione e del mondo economico.



Matera, 24 giugno 2022

UFFICIO STAMPA MARTEMIX

Correlati