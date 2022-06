Condividi subito la notizia

L’AMTAB rende noto che, in riferimento ai provvedimenti adottati dalla Polizia locale per consentire il regolare svolgimento del concerto di Cesare Cremonini, in programma domani, sabato 25 giugno, dalle ore 8 fino alla fine del servizio, i bus delle linee 2, 2/, 6, 22, 27, 42, 53, navetta “A” e “AB” effettueranno alcune variazioni di percorso. In occasione dell’evento, inoltre, saranno attivate delle aree di sosta antistanti lo Stadio delle Vittorie e circostanti la Fiera del Levante.

Di seguito la variazione dei percorsi delle linee interessate:

Linea 2

in direzione C.S. Polivalente Japigia: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti in via Di Maratonaeffettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 2/

in direzione Via Mimmo Conenna (S. Anna): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratonaed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 6

in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny effettueranno il percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti in via Di Maratonaeffettueranno l’inversione di marcia all’intersezione con via Portoghese ed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 22

in direzione via Torre di Mizzo: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali:i bus giunti in via Van Westerhout (dopo il normale transito da San Girolamo e Fesca), svolteranno a destra per via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratonaed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 27

in direzione via Camillo Rosalba (Parco Domingo): i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratonaed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 42

in direzione area di sosta “Pane e Pomodoro”: i bus in partenza dal momentaneo capolinea nei pressi del supermercato Penny svolteranno a destra per via Napoli, a destra per via Vincenzo Bellini, a sinistra per via Verdi con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti in via Giordano, svolteranno a destra per via Verdi, via Mercadante, a sinistra per via Mascagni, a destra per via Di Maratonaed effettueranno il capolinea in corrispondenza della fermata nei pressi del supermercato Penny;

Linea 53

in direzione Via De Blasio (S. Paolo): i bus giunti in via Napoli, svolteranno a destra per via Caracciolo, a sinistra per il lungomare Starita con ripresa del percorso ordinario;

in direzione Piscine Comunali: i busgiunti sul lungomare Starita, svolteranno a destra per via Caracciolo, a sinistra per via Napoli con ripresa del percorso ordinario;

Navette “A” e “AB”

da inizio servizio alle ore 2.10 (ultima partenza ingresso monumentale fiera)

in direzione area di sosta “Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno sullo stesso sino a raggiungere piazzale Vittorio Triggiani (ingresso Orientale Fiera del Levante), ove effettueranno il capolinea.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.

AREE DI SOSTA

In occasione dell’evento saranno anche attivate le seguenti aree di sosta antistanti l’Arena della Vittoria e nelle zone circostanti la Fiera del Levante:

Aree di sosta 1 via Verdi 2 (compreso tra via Verdi, via Accettura, via Pola) 2 parete Edilizia 3 via di Maratona 4 via Bellini (da via Mascagni a via Verdi) 5 Piscine Comunali (area adiacente capolinea AMTAB S.p.A) 6 via Portoghese (area mercatale ex Tennis) 7 via Bisignani (area mercatino) 8 corso Vittorio Veneto (strada complanare) 9 via U. Giordano e via P. Pinto 10 rotonda (fronte ingresso Monumentale Fiera del Levante) 11 via S. Francesco alla Rena 12 capolinea AMTAB (angolo tra via Pola e via Di Maratona) adibita a posti disabili 13 ansa “Marisabella” 14 ingresso orientale Fiera (solo stalli)

Il servizio sarà espletato dalle ore 7.30 alle 24, con la tariffa unica giornaliera di 3 euro per gli autoveicoli e di 12 euro per gli autobus.

Durante la giornata sarà attivo, a servizio della manifestazione e fino al termine delle esigenze, anche il parcheggio multipiano di Nuova Fiera del Levante Srl, a cui si accede da viale Orlando di fronte al palazzo dell’AQP. La tariffe sono le medesime previste per la sosta nelle altre giornate.

