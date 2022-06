Condividi subito la notizia

Doppio appuntamento promozionale questo fine settimana con

l’Associazione Culturale Amici delle Gravine di Castellaneta.

IL PROGRAMMA: Sabato 25 giugno 2022 con appuntamento alle ore 17.30

presso le OMC Officine Mercato Comunale in via Mercato nr. 12 a

Castellaneta, una suggestiva passeggiata nella Castellaneta Sotterranea,

passando per quartieri, vicoli e pendii del centro storico senza perdere

gli affacci mozzafiato della Gravina.

È difficile resistere al fascino del mistero, un mondo si dirama sotto

i nostri piedi. Molti l’hanno definita la città sepolta dove leggende

metropolitane, tunnel sotterranei, passaggi segreti e attività illecite

sono i punti cardine di una storia misteriosa che pochi conoscono, oggi

diventa sempre più viva. Con l’Associazione Culturale Amici delle

Gravine di Castellaneta andremo alla scoperta di antichi cunicoli,

grotte ed ipogei che costituiscono una vera e propria città sotterranea.

Mentre Domenica 26 giugno 2022 con appuntamento alle ore 17.30 presso

l’area antistante il Convento di San Francesco in programma una nuova

escursione nella Gravina di Santo Stefano a Castellaneta fino al

Tramonto.

Una gravina inaspettata, avvolti da Querce di Leccio, semplici giganti

padroni di questa gravina. Durante questo cammino incontreremo il duro

lavoro di sapienti mani che con grande dedizione hanno realizzato il

loro habitat il loro culto, che ancora oggi resiste e si tramanda.

Quello che un tempo è stato un villaggio rupestre meta di viandanti e

pellegrini, probabile punto di sosta della vicina Appia Antica.

Tutte le info su www.amicidellegravinedicastellaneta.it

Si precisa che per partecipare alle attività in programma è obbligatoria

la prenotazione al tel. 339 8888933 (Rocco)

