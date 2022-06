Condividi subito la notizia

Prosegue la stagione di “Basilicata Opere in atto” de La Camerata delle Arti che il 26 giugno alle 20,30 nel Giardino del Museo Ridola sarà eseguita, in forma di concerto, la selezione de “Il Barbiere di Siviglia” di Gioachino Rossini. “Lo spettacolo sarà anche l’occasione – spiega il direttore artistico dell’associazione, Francesco Zingariello – per apprezzare i futuri direttori d’orchestra formati dalla masterclass diretta dal maestro Nicola Samale. Per la prima volta, candidati provenienti da tutta Italia, hanno scelto Matera e il progetto de La Camerata delle Arti, per formarsi e costruire la loro carriera, confermando la nostra scelta di puntare sulle generazioni che ci rappresenteranno nei prossimi anni”. In scena ci saranno i Solisti dell’Opera Studio 2.0 e i musicisti dell’Orchestra da Camera di Puglia e Basilicata; la voce narrante sarà quella di Maria Grazia Zingariello. “Il nostro obiettivo – conclude Zingariello – è fare in modo che alla formazione tradizionale, attraverso masterclass e lezioni ad hoc, venga affiancata anche l’esperienza diretta con la partecipazione alle nostre produzioni. Un meccanismo, questo, che ci sta confermando che quella che stiamo percorrendo è la strada giusta visto che è stata scelta da musicisti provenienti da tutto il mondo che riconoscono il valore della nostra proposta”.

Correlati