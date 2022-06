Condividi subito la notizia

SEGRETERIA FORUM DEMOCRATICO (FD)

In queste ore circola un documento a firma del Partito Democratico (PD) Pisticci e Marconia, dal titolo “Per noi la politica è fatta di percorsi condivisi. Poi ci sono gli apprendisti stregoni ….”

Da una analisi puntuale dello scritto, si evince chiaramente una “firma unica mimetizzata” dietro la forza politica del Partito Democratico, purtroppo, questo fa si che si inneschi inevitabilmente un confronto serrato con altre forze politiche, non essendo più solo il pensiero del singolo.

Vorremmo ricordare che la componente politica del PD Pisticci e Marconia, rappresenta in questo momento una forza di maggioranza al Comune di Pisticci con un Vicesindaco, due Assessori e tre Consiglieri, motivo per cui questo intervento ha anche un peso politico rilevante con effetto “carrier” su tutto il gruppo di Maggioranza Sindaco compreso.

Per cui, è auspicabile e richiesto con forza da FD, quale gruppo politico che ha sostenuto Vi Di Trani Sindaco, che siede con lui nei banchi della minoranza, che vengano formalizzate le scuse e presa di distanze da parte del Sindaco e delle altre forze politiche di maggioranza, rispetto a quanto affermato dal PD.

E’ veramente stucchevole che il giorno dopo un confronto politico in Consiglio Comunale, e ad onor del vero a volta anche “piccato”, però sempre con finalità costruttive, possa degenerare in un comunicato indescrivibile con attacco diretto alla persona di turno, il nome del Dr. Vito Di Trani (Consigliere Comunale già Sindaco di questo Comune) viene citato con nome e cognome per ben SEI (6) VOLTE, con termini offensivi che poco hanno a che fare con la Politica, ovviamente ci riferiamo a quella con la P maiuscola.

Frasi, parole, aggettivi … che non meritano neanche di essere ripetute/i, ma che allo stesso tempo rispecchiano tanta acredine non solo verso la persona ma verso i gruppi politici che hanno sostenuto Vito Di Trani e ai tanti elettori Cittadini di Pisticci che hanno espresso una volontà politica ad essere rappresentati.

Ricordiamo al “firmatario” di questo vile documento che la campagna elettorale è finita da quasi un anno, la gente è stanca e si aspetta da questo governo soluzioni pratiche e tangibili, avete chiesto alla minoranza “collaborazione”, ebbene se dovessimo trarre le conclusioni da quanto affermato in questo comunicato riteniamo che purtroppo per PISTICCI, i cittadini si apprestano a vivere un quinquennio di buio politico.

Segreteria di Forum Democratico

Dr. Pasquale D. Grieco

