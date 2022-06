Condividi subito la notizia

Il Laboratorio Comunale per l’Accessibilità di Viale De Pietro 16 è il luogo scelto per l’incontro che si terrà venerdì 24 giugno alle ore 16 per presentare i risultati del lavoro di Programmazione svolto fino a questo momento dal team di ricercatori incaricati della Redazione del Piano per l’Accessibilità di Lecce.

Cosa è previsto al termine del percorso di ricerca? In che modo il Piano guiderà gli interventi fisici e gestionali che si attueranno in ambito urbano? Come potrà essere esteso dall’Area Pilota al resto della città? In che modo e secondo quale logica si interverrà per migliorare le situazioni critiche rilevate? Che ruolo avranno Enti ed Associazioni che hanno manifestato la loro disponibilità a collaborare con le istituzioni?

Sono alcune delle domande più frequenti a cui si proverà a dare risposta.

Il lavoro svolto sull’Area Pilota ha permesso di definire le basi di un lavoro più ampio che, per step successivi, potrà essere esteso, progressivamente, al resto del territorio comunale: parte consistente del lavoro di ricerca ha riguardato la stesura di documenti di programmazione e strumenti digitali che, accompagnati da manuali di utilizzo, potranno facilitare il compito dei tecnici che saranno impegnati nella prosecuzione delle attività.

Dopo aver illustrato brevemente la metodologia adottata e mostrato i supporti tecnici che hanno accompagnato il processo, si darà ampio spazio ai risultati prodotti sulla base di un dettagliato quadro conoscitivo: a partire dai dati raccolti durante la fase di rilievo, dalle problematiche e dalle aspirazioni espresse dalle associazioni e dagli enti che hanno accompagnato il Laboratorio nella conoscenza dell’Area Pilota, verranno raccontati i principali problemi riscontrati, le casistiche più ricorrenti, le criticità più urgenti illustrando le strategie proposte per il miglioramento delle condizioni di accessibilità di edifici, spazi urbani, tratti viari e intersezioni stradali.

All’incontro prenderanno parte il sindaco della città di Lecce Carlo Salvemini, il coordinatore scientifico del Laboratorio Antonio Lauria, docente presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze e Direttore dell’Unità di Ricerca Interdipartimentale Florence Accessibility Lab, gli assessori comunali all’Accessibilità Silvia Miglietta e ai Lavori Pubblici Marco Nuzzaci ed il team del Laboratorio per l’Accessibilità composto dagli architetti Monica Bercigli, Francesca Raimondi e Dora Uricchio e dal sociologo Giuseppe Gaballo.

