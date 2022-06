Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Artisti pisticcesi ormai di casa al Campidoglio di Roma. Qualche anno fa, ricordiamo, toccò al duo Felderino Onorati – ANNA MARIA PAGLIEI, premiati nella sala prestigiosa della Protomoteca del Campidoglio in Roma – sindaco Walter Veltroni – per apprezzati lavori presepiali in occasione della Festività del Natale di quell’anno. Venerdì 24 giugno 2022, dopo diversi anni, la stessa prestigiosa sala della Protomoteca del Campidoglio in Roma, ospiterà un altro importante evento che riguarda artisti della nostra città, Pisticci. E’ in programma, infatti, la cerimonia della premiazione per i dieci anni della DilPrevCinefilm Production, per essersi distinta attraverso film e video che affrontano tematiche sociali e attuali come la denuncia della violenza sulle donne, il bullismo, la sicurezza alla guida, la violenza sugli animali e l’omofobia. L’appuntamento è per venerdì 24 giugno a partire dalle ore 16,30. Alla importante cerimonia, saranno presenti i fondatori della Casa di produzione, l’attore e sceneggiatore di origine pisticcese, Massimo Previtero ed il regista ( ormai neutralizzato pisticcese) Emmanuele Di Leo, ai quali andranno i riconoscimenti e la premiazione per alcuni loro lavori come “Amaramente”, Official selection Human Rights film festival di Roma, “Vincenzo il Pastore Lucano” ambientato in parte nelle nostre zone, Official Selection Indicinema film Festival, e il film “Caro nipote”. Sarà proprio questa pellicola , così come ha già pubblicato in un post suo nipote l’attore Massimo Previtero, rivolgendosi alla sua amata nonna materna appunto, dicendo che lo stesso sarà depositato nella sua tomba ad agosto attraverso una piccola cerimonia nel Cimitero di Pisticci, con la presenza del primo cittadino di Pisticci, Domenico Albano e di alcune associazioni locali che si occupano in prima linea contro la violenza sulle donne. Il film “Caro Nipote”, ricordiamo, è stato girato interamente a Pisticci e dintorni nel 2015, ricevendo attraverso gli anni , prestigiosi riconoscimenti dalla Indiana University di New York, da parte del grande antropologo Antonio Vitti. Durante la cerimonia al Campidoglio, sarà proiettato in anteprima il videoclip dell’ultimo film della Diolk Prev “ Vorrei una vita”. La serata sarà allietata dalla presenza di relatori del mondo dello spettacolo e della cultura, oltre a tantissimi altri ospiti. In merito al grande evento, ricordiamo che qualche giorno fa, il Magazine online di cinema e spettacolo, ha pubblicato un’interessante intervista all’attore Massimo Previtero.

