Condividi subito la notizia

Il nostro Comune, nonostante l’eredità pesante di rate di mutui e i tanti debiti fuori bilancio ripianati e saldati, entrambi provenienti dal passato, da oggi potrà affrontare insieme agli altri enti locali l’opportunità di utilizzo dei fondi del PNRR, con particolare riferimento alla lotta al dissesto idrogeologico, ai servizi sanitari (Casa di comunità), alla digitalizzazione e alla cultura e alla valorizzazione del patrimonio.

La seduta odierna del Consiglio è stata importante perché il sindaco, arrivato direttamente dall’Albania per impegni istituzionali in qualità di presidente della Provincia di Matera, insieme alla Giunta ha tracciato la strategia del comune di Montalbano Jonico per affrontare la continuazione della fase emergenziale e anche le sfide e le opportunità legate alla programmazione e utilizzo del PNRR.

Precisiamo che grazie alla modalità mista oggi siamo in grado di consentire, al contrario di quello che si vuol far credere, la massima partecipazione ai lavori del Consiglio comunale a tutti i consiglieri, compresi coloro che per causa di forza maggiore non potrebbero essere presenti fisicamente, come oggi accaduto alla consigliera Gagliardi.

Correlati