L’inizio degli esami di maturità segna una tappa importante per la carriera scolastica ma anche per la vita di ogni studente. Mille pensieri, mille aspirazioni passano per la testa dei nostri studenti in questi giorni impegnativi e al tempo stesso indimenticabili. Ecco perché voglio augurare il meglio a chi è impegnato in questi giorni nell’ultima fase delle scuole superiori. Voglio augurare ai nostri studenti i migliori successi; meritano un futuro in Basilicata anche se comprendo bene che l’aspirazione di tanti di loro è ricercare opportunità e occasioni di formazione esaltanti spesso presenti lontano dalla terra natia e dalle loro famiglie. Tante volte ci si dimentica di questo aspetto. La Basilicata deve investire sempre di più affinché i talenti lucani possano affermarsi in casa loro all’insegna del merito. Non è un concetto astratto. Ben pochi ne parlano, dato che la nostra regione è stata per decenni affossata da logiche clientelari che sono pure la causa della desertificazione sociale di cui tanto si parla negli ultimi tempi.

In bocca al lupo agli studenti che affrontano gli esami di maturità ed i migliori auguri per una affermazione umana e lavorativa.

Gianni Leggieri

Consigliere regionale del MoVimento Cinque Stelle

