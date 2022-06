Condividi subito la notizia

Compie dieci anni di attività l’azienda vitivinicola “Cantina il Passo “ di Barile (Potenza), specializzata nella produzione di Aglianico del Vulture, premiato in diverse occasioni nell’ambito di prestigiosi concorsi vinicoli mondiali. Un’azienda gestita dalla famiglia Grimolizzi, da sempre impegnata nel settore olivicolo e cerealicolo, e che nel 2012 con l’acquisto di una vigna trentennale decise di produrre un vino aglianico del Vulture doc. “Sono trascorsi già dieci anni da quando abbiamo iniziato quest’avventura – racconta Maria Grimolizzi, con il marito Raffaele e i figli Riccardo, Candida e Rita – il primo terreno, un oliveto, che si incontra sull’Appia che si percorre per raggiungerci, si chiama ‘Il Passo’ ed è questo ad aver dato il nome alla nostra azienda”. Forte rimane per i viticoltori il legame con il passato. “La masseria che fu acquistata dal trisavolo Francesco è detta contrada Alberi in Piano – continua Maria – e per questo motivo il nostro vino si chiama “Alberi in Piano”, un modo per ricordare che è da lì che è cominciato tutto, solo guardando ed avendo memoria di quanto fatto da chi ci ha preceduto possiamo lavorare con fiducia per il nostro futuro”. Per festeggiare l’importante anniversario, che coincide con i 140 anni dell’azienda agricola, è stata organizzata una vera e propria festa. L’appuntamento è per sabato 25 giugno, alle ore 20, con una degustazione di calice del vino “Alberi in Piano” in versione D.O.C.G. superiore (solo 2000 bottiglie per l’anniversario), una cena con piatti tipici lucani e uno spettacolo di magia, danza e teatro. All’evento prenderà parte anche Fabio Mecca, enologo dell’anno nel 2021 per Food and Travel e vincitore della decima edizione del premio Giulio Gambelli, dedicato al Maestro del Sangiovese scomparso nel 2012. “Per produrre vini eccellenti – conclude la Grimolizzi – è fondamentale avere la guida di un enologo esperto e per noi la presenza di Fabio Mecca è da sempre sinonimo di garanzia e successo”.

