Il presidente Vito Bardi ha ricevuto oggi nella sede istituzionale della Regione Basilicata, l’ambasciatore britannico Edward Llewellyn. Al centro del colloquio, l’illustrazione delle opportunità di investimento che possono interessare il mondo imprenditoriale britannico. “Un incontro molto cordiale e proficuo – ha commentato Bardi – che rientra nella strategia di promozione del nostro territorio e di apertura ai rapporti con le comunità dei Paesi che possono essere interessati a scoprire la Basilicata non solo per l’ambiente e la cultura ma anche come luogo in cui può essere vantaggioso investire. Ringrazio l’ambasciatore Llewellyn per la sua visita, che crea i presupposti per un fattivo rapporto di collaborazione”. Al termine dell’incontro l’ambasciatore Llewellyn ha lasciato un proprio messaggio nel “libro d’onore” della Regione. “E’ un grande onore per me – ha scritto l’ambasciatore – di visitare la bella Basilicata per la prima volta, non vedo l’ora di tornare e di rafforzare i nostri legami di amicizia tra il Regno Unito e la vostra regione”. L’ambasciatore Edward Llewellyn ha poi ricevuto in dono dal presidente Bardi la raccolta di pubblicazioni sulla storia della Basilicata, edita da Laterza.

