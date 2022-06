Condividi subito la notizia

Venerdì 24 giugno (ore 20 – ingresso 25 euro) il Museo della Ceramica – Biblioteca Comunale di Cutrofiano ospita una cena davvero speciale. In occasione della Festa di San Giovanni, infatti, all’interno delle sue sale sarà allestita una tavolata con tanti prodotti bio e a km 0 della Drogheria dell’Ignoto. Un appuntamento, promosso dall’associazione 34° Fuso, ente gestore del polo Biblio-Museale di Cutrofiano, che coniuga cibo e cultura, in un momento conviviale e di incontro. Attraverso il cibo si riescono ad esprimere la cultura e le tradizioni di un territorio e la data del 24 giugno non è casuale. In questo giorno ricorre infatti la festività di San Giovanni, di cui il Museo custodisce una mattonella devozionale del XVIII secolo raffigurante il battesimo di Gesù nel Giordano. La notte di San Giovanni, che cade tra il 23 e il 24 giugno, porta con sé tantissime tradizioni e riti magici che ancora vivono nelle usanze popolari. Per la preparazione dell’ cosiddetta “acqua di San Giovanni”, ad esempio, basta raccogliere una misticanza di erbe e fiori spontanei, senza regole precise. In genere, ci si lascia ispirare dal proprio istinto scegliendo tra le specie a disposizione nel territorio in cui si vive che i partecipanti troveranno queste erbe nel menù/degustazione della serata: aperitivo di San Giovanni (prosecco, zenzero e aromatiche di campo), antipasto “Luna e Terra” (frittatina con mentuccia e prezzemolo affiancata da verdurine di stagione), risotto con rose, lavanda e zafferano, maccheroni rustici con erbette e noci, nocino. Info e prenotazioni 0836512461 – museobibliotecacutrofiano@gmail.com.

Correlati