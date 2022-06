Condividi subito la notizia



L’estate lucana si prepara a un evento che in questo 2022 giunge alla VII edizione, grazie ai suoi sostenitori che si fanno sempre più numerosi. Stiamo parlando di Teatro dei Calanchi, ormai un punto di riferimento per chi si avventura alla scoperta della Basilicata, reso tale dalla mente visionaria del regista Daniele Onorati, ideatore del concept, e dal lavoro di squadra di un gruppo artistico e organizzativo ormai consolidato.

L’impatto turistico dell’iniziativa culturale è cresciuto notevolmente grazie all’interesse dei visitatori e alla qualità dei contenuti. I dati google, intesi come utilizzi della mappa, parlano di un numero che sfiora 100.000 visite al luogo, dalla fondazione del progetto, in ogni stagione dell’anno. Questi dati sono il segno che la cultura è pilastro fondante e risorsa del territorio. Il successo di queste passate edizioni ha dato l’input per arricchire la programmazione. L’area artistica del Teatro dei Calanchi sarà presidio attivo per un intero mese prevedendo spettacoli, concerti e contenuti ogni sabato e domenica, dal 6 al 28 agosto.

La rappresentazione teatrale selezionata per la scena è Metamorfosi, adattamento del celebre poema epico di Ovidio, frutto di una ricerca artistica che mira alla massima connessione tra luoghi e poesia. Oltre al teatro, l’appuntamento fisso del sabato è l’escursione guidata da NaturOffice per conoscere gli aspetti più nascosti fra le terre argillose dei Calanchi di Pisticci; la domenica è dedicata a una raffinata selezione di concerti, curata dal maestro Tony Miolla, con ospiti affermati nel panorama nazionale e internazionale.

Sembra mantenere le promesse questa VII edizione che, oltre a una timeline più intensa, realizza un più stretto connubio tra il teatro e l’arte della fotografia, per connettere maggiormente questi linguaggi a favore del racconto del territorio. La stagione infatti, si apre ufficialmente il 29 luglio con un workshop di tre giorni condotto da Raffaele Petralla, docente e fotoreporter pluripremiato, destinato a un numero ristretto di partecipanti e a cui è possibile iscriversi attraverso il sito ufficiale teatrodeicalanchi.com.

Una delle tante novità di quest’anno è la collaborazione con Bar Pisticci, eccellenza locale nel settore della pasticceria e della gastronomia, per offrire al pubblico un’esperienza sensoriale che coinvolga anche il palato. La “schiscia dei Calanchi” garantisce infatti la possibilità di una consumazione 100 % tipica e gustosa direttamente sui luoghi dell’evento. Restate collegati perchè nelle prossime settimane vi daremo maggiori dettagli.

TEATRO DEI CALANCHI / PROGRAMMA 2022

SAB / 6 / AGOSTO

[h18.00] CALANCHI XP | escursione

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

DOM / 7 / AGOSTO

[h19.00] SEBASTIANO LILLO TRIO | concerto

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

SAB / 13 / AGOSTO

[h18.00] CALANCHI XP |escursione

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

DOM / 14 / AGOSTO

[h19.00] UMBERTO VIGGIANO TRIO | concerto

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

SAB / 20 / AGOSTO

[h18.00] CALANCHI XP | escursione

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

DOM / 21 / AGOSTO

[h19.00] JOE PISTO & FAUSTO BECCALOSSI – INTERPLAY | concerto

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

SAB / 27 / AGOSTO

[h18.00] CALANCHI XP | escursione

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

DOM / 28 / AGOSTO

[h19.00] HARTMANN ENSEMBLE | concerto

[h21.00] METAMORFOSI | teatro

————————————————————

Direzione artistica Daniele Onorati

Info https://www.teatrodeicalanchi.com

Segreteria organizzativa info@teatrodeicalanchi.com – teatrodeicalachi@gmail.com | +39.349.70.83.830 / +39.333.72.49.092Ufficio stampa Stefania Ianniello | stefaniaianniello91@gmail.com | +39.389.96.78.368

