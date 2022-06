Condividi subito la notizia



Per consentire le riprese della serie tv “Il maresciallo Fenoglio” tratta dai romanzi dello scrittore Gianrico Carofiglio e prodotta da Rai Uno, con la regia di Alessandro Casale e con protagonista Alessio Boni, che si stanno tenendo a Bari, la Polizia Locale ha disposto le seguenti limitazioni al traffico a partire da oggi, martedì 21 giugno, e fino al prossimo 2 luglio:

Dalle ore 5.00 del giorno 21 giugno 2022 alle ore 24.00 del giorno 2 luglio 2022 e, comunque, sino al termine delle esigenze:

1. è istituito il divieto di fermata sulle seguenti strade e piazze:

a. piazzale C. Colombo, per circa mq. 250, sulla parte posteriore del parcheggio, localizzati tra il marciapiede prospiciente il mare e la parte centrale

b. strada Santa Maria del Buonconsiglio

c. strada Incuria

d. piazza Chiurlia

e. via F. Corridoni

f. via Fiume

g. via Montenegro

h. via G. Bozzi, tratto compreso tra via Imbriani e via Cognetti

i. corso Cavour:

– tratto compreso tra via Cognetti e via A. Sordi compresa l’area di sosta adiacente

alla fontana (esclusivamente per gli stalli in direzione della via A. Sordi);

– lato destro nel senso di marcia, tratto compreso tra il civ. 26/A e via Cognetti

j. via Cognetti, tratto compreso tra il civ. 13 e corso Cavour

k. corso Cavour

l. strada dei Gesuiti

m. vico dei Gesuiti

n. strada Zeuli

o. strada Amendoni

p. strada Zonnelli

q. corte del Catapano

r. lungomare Imperatore Augusto, lato terra, tratto compreso tra il Fortino S. Antonio e via Genovese

s. stradella Barone, ambo i lati

t. via G. Fanelli, lato numerazione civica pari, tratto compreso tra stradella Barone e via

Straziota

È istituito il divieto di transito, ove necessario ed esclusivamente per il tempo necessario per le esigenze connesse con le riprese cinematografiche, su alcune vie indicate al punto 1.

