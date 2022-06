Condividi subito la notizia

L’azienda materana Belfiore Infissi ha siglato nei giorni scorsi a Bytow in Polonia, una importante joint-venture con la Drutex, brand leader in Europa nella produzione di finestre. L’accordo stretto con la polacca Drutex permetterà alla nota azienda materana che produce serramenti, attiva nella Zona Industriale di La Martella, di aumentare il potenziale produttivo per soddisfare una clientela più vasta con prodotti al top per qualità, prestazioni energetiche e durata.

“Obiettivo di questo accordo commerciale – afferma Angelo Belfiore, amministratore dell’azienda materana- è quello di incrementare la rosa di prodotti che siamo in grado di offrire: non solo infissi in PVC, ma anche finestre e porte in legno e alluminio, sistemi per facciate in alluminio, verande, porte antincendio, tapparelle e veneziane per esterni. Con questa joint-venture siglata alla presenza di Marcin Kloska, direttore commerciale di Drutex, le capacità tecniche di progettazione e realizzazione sviluppate dalla mia azienda in questi anni, saranno ora supportate dal know-how e dall’esperienza del leader europeo di settore, permettendoci la produzione delle più complesse e sofisticate commesse di porte, finestre e facciate continue in PVC, alluminio e legno, nel più assoluto rispetto delle normative, delle certificazioni di qualità e di sostenibilità ambientale più recenti. L’aumento della richiesta di infissi in Basilicata e in Italia dovuto agli incentivi statali come bonus facciate e superbonus 110%, ha dato impulso a questa joint-venture che riposiziona verso l’alto i prodotti e i servizi della mia azienda permettendo di offrire una qualità che solo il più grande produttore europeo di infissi può garantire. Infine ricordo che chi non si è avvalso dei bonus statali può beneficiare dello sconto in fattura del 50% per rifare gli infissi”.

Negli ultimi anni Belfiore Infissi ha aumentato le proprie quote di mercato grazie ad un attento controllo della produzione e agli investimenti in tecnologie avanzate nel settore degli infissi. Ciò insieme alla qualità dei componenti ha permesso all’azienda materana di perfezionare continuamente i propri serramenti e di fornire ai clienti articoli testati e affidabili.

