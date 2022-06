Condividi subito la notizia

Arriva l’evento dell’anno dell’IC2 e dell’IIS PITAGORA di Policoro, un connubio tra musica e moda: un’esplosione artistica in Piazza Segni con la straordinaria presenza di MANUELA ARCURI, madrina della serata. La dirigente scolastica di entrambi gli istituti scolastici, la prof. ssa Maria Carmela Stigliano, è orgogliosa di poter far conoscere ad un pubblico più vasto le peculiarità delle scuole di cui si onora di dirigere, grazie all’assiduo e corposo impegno della propria comunità educante nell’esprimere sane ambizioni per il raggiungimento di importanti traguardi.La manifestazione intitolata “Tra MUSICA E MODA…sotto un cielo di stelle”, si svolgerà a Policoro, in Piazza Segni, il 25 giugno 2022, alle ore 20:30. Sarà una serata in cui sfileranno le modelle con gli abiti confezionati dagli studenti dell’IIS Pitagora accompagnate dalla musica dell’orchestra IC2 “Giovanni Paolo II” di Policoro: momenti di magiche passioni !

