Domani, mercoledì 22 giugno, alle ore 11, nella sala consiliare a Palazzo di Città, si terrà la conferenza stampa di presentazione della seconda edizione di “Amare Bari”, la manifestazione incentrata sulla promozione delle discipline acquatiche organizzata dal Comitato regionale Sport Puglia, TanaOnda e Comune di Bari, in programma dal 25 al 30 giugno nella spiaggia di Pane e Pomodoro.

Giunta alla sua seconda edizione, Amare Bari presenterà 13 attività sportive: sup, bigsup, paddleboard, supwave, aquathlon, yoga sup, kitesurf, snorkeling, surf, foil, flyboard, flying yoga dance e il nuovissimo sup water polo.

A presentare l’iniziativa interverranno l’assessore allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Consiglio comunale Michelangelo Cavone, la consigliera comunale Silvia Russo Frattasi, il presidente e il responsabile delle relazioni esterne del Comitato Regionale Sport Puglia Roberto Maizza e Pierfrancesco Romanelli.

Durante la manifestazione saranno proposte prove libere gratuite e aperte a tutte le fasce d’età, grazie alla partecipazione delle associazioni dei Municipi I, III e V. Inoltre saranno presenti l’associazione Gens Nova e la Scuola cani salvataggio nautico di Donato Castellano con dimostrazioni e supporto alla manifestazione.

E ancora, sarà dato ampio spazio all’inclusione sociale con la partecipazione attiva dei ragazzi dell’ASFA Puglia, associazione no-profit che sostiene le famiglie che convivono quotidianamente con le difficoltà legate ai disturbi dello spettro autistico.

