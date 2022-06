Condividi subito la notizia

“Un fantastico risultato per la Ugl Metalmeccanici nelle elezioni Rsu nelle Officine meccaniche Rezzatesi nel comune di Rezzato in provincia di Brescia, azienda leader nel settore dell’automotive che vanta una grande tradizione nel settore metalmeccanico. L’O.S. si è presentata per la prima volta alle elezioni attestandosi con il 18,5% delle preferenze eleggendo 1 Rsu e 1 Rls”.

Lo dichiara il Segretario Provinciale Ugl Metalmeccanici di Brescia, Guerrino Abeni, “ringraziando tutti i candidati, le lavoratrici e lavoratori che hanno permesso con il loro voto di eleggere Dalle Zotte Fabio (risultato anche il più votato nelle Rls) e di poterli rappresentare: al neo eletto vanno gli auguri di buon lavoro per l’impegno e l’obbiettivo raggiunto”.

Il Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici Antonio Spera e tutta la Segreteria Nazionale, “si congratulano con il Segretario UglM Brescia, Guerino Abeni, e tutta la Segreteria territoriale, con il delegato eletto Dalle Zotte, con gli attivisti e con gli iscritti che hanno contribuito a questo fantastico risultato, augurando a tutti buon lavoro. La prima volta della Ugl Metalmeccanici alle elezioni Rsu nell’azienda Omr di Rezzato e non possiamo che complimentarci con tutta la squadra guidata da Abeni per il grande risultato ottenuto e che va in continuità con l’ampia crescita su tutto il territorio. Questo ennesimo risultato – conclude Spera – conferma una espansione costante e importante per la nostra organizzazione che continua ad eleggere rappresentanti sindacali da nord a sud”.

Roma, 20 giugno 2022.

