“Neuropsichiatria e pediatria: prospettive comuni e possibili”: è questo il tema dell’iniziativa in programma lunedì 20 e mercoledì 22 giugno, presso il centro polifunzionale “Ennio De Giorgi”, a Lizzanello (via D’Afflitto 32).

L’evento è organizzato dall’Associazione italiana donne medico, con il patrocinio, tra gli altri enti, della Provincia di Lecce. Responsabili scientifici sono: Maria Lucia Santoro, pediatra Asl Lecce, vice presidente Aidm e presidente Aisas (Associazione italiana salute ambiente società) e Assunta Tornesello, direttore onco-ematologia pediatrica Lecce e presidente Aidm.

Il confronto tra specialisti sarà incentrato su alcune problematiche neuropsischiatriche in età pediatrica, soprattutto slatentizzate dalla pandemia. Si intende esaminare lo stato dell’arte: tempi di attesa per le prime visite e per la presa in carico per le problematiche neuropsichiatriche, le fragilità delle famiglie, le situazioni “borderline” sia in ambito psichico che scolastico diventate patologiche.

In particolare, l’attenzione sarà focalizzata sulle “nuove emergenze in età pediatrica”, con particolare riferimento al ruolo del privato nella collaborazione con enti locali e del territorio per sostenere quanto è diventato dirompente ed urgente, a come si sia abbassata l’età di insorgenza dei disturbi alimentari e a come aiutare il bambino nella sindrome di amplificazione del dolore.

La due giorni, quindi, intende contribuire a migliorare il percorso di prevenzione, diagnosi e cura dei piccoli pazienti, individuando modalità di gestione con un approccio multidisciplinare.

Dopo i saluti delle autorità, i lavori saranno introdotti dalla presentazione dell’evento a cura delle dottoresse Maria Lucia Santoro e Assunta Tornesello.

Il congresso é suddiviso in due sessioni (lunedì 20 e mercoledì 22, inizio lavori dalle ore 14), moderate da Gabriella Aceto, Luigia Serio, Luana Gualtieri, Carmelo Perrone, Raffaele Montinaro e Rosario Cavallo.

Interverranno gli specialisti Angelo Massagli, Maria Rosaria Filograna, Maria Luciana Margiotta, Tonia Fattizzo, Antonella De Donno, Tiziana Grassi, Giovanni Imbriani, Pasquale Paladini, Simona Filoni, Marisa Elia (prima giornata); Caterina Renna, Maria Rosaria Martina, Lara Scialpi, Augusta Rizzo, Antonio Trabacca, Adele Civino, Federica Diomeda, Brigitte Dell’Anna (seconda giornata).

