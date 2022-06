Condividi subito la notizia

ROMA, 20 GIU – Si terrà mercoledì 22 giugno alle 15.30, con un webinar, la presentazione dell’edizione 2022 di Jazz’Inn, l’originale format di open innovation ideato dalla Fondazione Ampioraggio, giunto quest’anno alla sua sesta edizione e patrocinato dal MIBAC e dal MIMS. Dalla sua nascita, l’appuntamento ha favorito decine e decine di investimenti grazie proprio alle collaborazioni e alle sinergie tra domanda e offerta di innovazione, nel segno dello sviluppo sostenibile e della cultura, capace di costruire nell’arco di pochi anni una rete importante tra aziende, amministrazioni pubbliche, investitori, start-up, piccole e medie imprese innovative, centri ricerca e professionisti. Un’occasione per coinvolgere oltre quaranta Case-givers, confrontarsi e raccogliere idee per i loro progetti, grazie a dei tavoli tematici, ai workshop e agli incontri One-to-One con i partner della Fondazione.

Dopo un’ampia selezione, alla quale hanno partecipato oltre centocinquanta comuni, l’edizione 2022 di Jazz’Inn, quest’anno dedicata al 30esimo anniversario della morte di Falcone e Borsellino, prevede due tappe. La prima si terrà a Bracciano (provincia di Roma), dal 27 giugno al 2 luglio, mentre la seconda è prevista a Roseto Capo Spulico (provincia di Cosenza), dal 27 settembre al 1° ottobre.

“Saranno delle giornate di open innovation, un vero e proprio laboratorio dove non ci limiteremo a parlare di innovazione, ma tenteremo di farla”, sostiene Giuseppe De Nicola, Direttore della Fondazione Ampioraggio, “ci prendiamo l’impegno di produrre davvero coesione, di realizzare i progetti di cui si discuterà e fare in modo che una buona parte di quelle idee si realizzino, soprattutto se ricercate nei borghi d’Italia, perché non esistono periferie e anche un borgo può diventare luogo di sviluppo sostenibile e innovazione. Cercheremo di arrivare alla Carta di Roseto grazie all’Inchiostro di Bracciano”.

Alla conferenza stampa di presentazione di mercoledì 22 interverranno tra gli altri, Flavia Marzano, presidente comitato scientifico della Fondazione Ampioraggio, Marco Crocicchi sindaco di Bracciano, Rosanna Mazzia sindaca di Roseto Capo Spulico e presidente dell’associazione Borghi autentici, Elvira Marasco presidente associazione Women20, Giuliano Ciano portavoce Forum nazionale agricoltura sociale, Guglielmo De Gennaro, responsabile appalti innovativi AgID.

Sarà possibile seguire live la presentazione sui social della Fondazione Ampioraggio.

