In occasione del concerto di Vasco Rossi,in programmamercoledì 22 giugno nello stadio San Nicola, l’Amtab, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha previsto un potenziamento del servizio di trasporto pubblico a supporto delle linee ordinarie e l’attivazione delle aree di sosta circostanti l’impianto sportivo.

Pertanto, è stato predisposto un servizio speciale che collegherà direttamente piazza Moro allo stadio San Nicola senza fermate intermedie, a partire dalle ore 15.20 (prima partenza) sino al termine delle esigenze. Per quanto riguarda il ritorno, previsto dopo la conclusione del concerto, il bus partirà dall’area antistante al campo di allenamento della squadra di calcio.

Per usufruire del servizio sarà necessario munirsi di regolare titolo di viaggio e indossare una mascherina di tipo FFP2 (come stabilito dal Consiglio dei Ministri sulle modalità di fruizione del servizio di trasporto pubblico locale).

Di seguito, il percorso della linea speciale:

· andata: piazza Moro (capolinea), via Crisanzio, via Quintino Sella, sottovia Quintino Sella, viale Ennio, piazza Giulio Cesare, viale Orazio Flacco, via Cotugno, via generale Bellomo, SS. 271, uscita stadio San Nicola, ingresso stadio;

· ritorno: ingresso Stadio, strada Torrebella, raccordo Giuseppe Rossi, viale Donato Menichella, via Giulio Petroni, sottovia Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro.

In merito al servizio di sosta da attivare nelle aree limitrofe allo stadio, sarà effettuato dalle ore 7.30 alle 24, con una tariffa unica giornaliera che prevede un costo di 3 euro per gli autoveicoli ed uno di 12 euro per gli autobus.

